ABD'de 1997'de yapılan bir yarışmada "En İyi Sürü Bekçi Köpeği" ödülünü alan Akbaşlar'ı, anavatanı Türkiye- Eskişehir olmasına rağmen koruyamıyoruz. Ülkemizde kayıtlı Akbaş sayısı 2 bin iken, ABD'de 5 binin üzerinde. Türk çoban köpeği Akbaşlar, koruyucu özellikleri ile ön plana çıkıyor. Çok büyük bir kafa ve iri çene yapısına sahip Akbaşlar, 70 kilogram ağırlığa kadar ulaşabiliyor. Bu özel ırk, hiç bir eğitime tabi tutulmadan bahçedeki kedi, köpek, kuş, koyun, inek ne varsa doğal olarak sahip çıkıyor ve onları koruyor.
Yakın koruma!
Anavatanı Eskişehir olan Akbaş ırkı, eğitim almadan doğal olarak sahibini koruyor.
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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