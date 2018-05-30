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yapanlara ağır cezalar geldi! UBER yasaklandı mı? UBER kullananlar ne kadar ceza ödeyecek? UBER nedir?

Başbakan ’ın talimatıyla yapılan yönetmelik değişikliği uyarınca, korsan taşımacılık yapan araç sahipleri, yolcu taşımacılığı için aldıkları belgeyi 2 yıl boyunca kullanamayacak. Yönetmelikteki değişiklik D2 yetki belgesiyle çalışan ’i de kapsıyor.

Uber’e şok! Yönetmelik değişti artık...

Başbakan , 'da taksici esnafı ile internet üzerinden taşımacılık hizmeti veren arasında yaşanan gerilimin ardından Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişikliğe gidilmesi için talimat verdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanlığı'na verilen bu talimatla birlikte korsan taşımacılık yapanlara ağır cezalar geldi. 25 Mayıs'ta 'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre korsan taşımacılık yapan araç sahibinin, yolcu taşımacılığı için aldığı D2 yetki belgesine ilk tespitte 50 uyarı cezası verilecek. Taşıtın, bir yıl içinde iki defa aynı ihlali yaptığı tespit edilirse 2 yıl boyunca yetki belgesi iptal edilecek. Yönetmelikteki değişik, D2 yetki belgesiyle çalışan UBER'i de kapsıyor. Öte yandan, yasa dışı taşımacılık yapanların özellikle D2 belge sahibi firmalarla anlaşarak, bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtlarını faaliyetlerinde kullandığı ve bu işten teknoloji kullanım ücreti adı altında komisyon aldığı tespit edildi.

İŞTE YENİ CEZALAR


Yeni düzenlemeyle;
- Taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek.

- Bu uyarılar 3.000 TL yatırılarak kaldırılabilecek.

- 1 yıl içinde iki defa aynı ihlali yaptıkları tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 10:07
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