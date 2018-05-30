Kabir azabı

Çorum'da geceleri Ulu Mezarlığa gelerek ağladığı ve gizemli kız olduğu iddiasıyla mezarlık görevlileri tarafından yakalanan genç kızın ailesi olayın ardından bazı medya mensuplarının yaptıklarına ateş püskürdü. Kızın yakalandığı gece bazı gazeteciler tarafından mezarlıkta alıkonulduğunu iddia eden anne A.Ö., "Kardeşi evlenip gittikten sonra yalnız kalınca mezarlığa gitmeye başlamış. 'Akşamları arkadaşımın yanına gidiyorum' diye evden ayrılıyordu. Biz mezarlığa gittiğini bilmiyorduk. Hatta mezarlıktaki kızı izliyordu. 'Ben onu yakalarım' diyordu. Sonra o gece 'AVM'ye gidiyorum' diye gitmiş. Gizemli kız diye yakalayabilirler. Ama çocuğu sabaha kadar bekletmişler. Bana 'Anne habercilerin elinden kurtulamadım' dedi. İstanbul'a götürmeye çalışmışlar. 'Ben gitmem' demiş. Çocuk ikindiye doğru geldi" dedi. Ağabey V.A. ise, "Bir kız mezarlığa girip çıkabilir. Çocuğu kovalayıp ölüm noktasına getirene kadar böyle bir habercilik olmaz. Orada kardeşimi zorla alıkoyup kameraya çekmeleri, yüzünü açtırmaya çalışmaları, seni şu programa götürelim deyip gece sabaha kadar mezarlıkta alıkoymaları insanlık mı. Kardeşim şu anda sokacağa çıkamaz oldu. Bazıları 'buna üç harfli musallat oldu' diye başına çullanınca intihara kalkışmış. Çocuğun ruh sağlığını bozdular. Şikayetçi olacağız" diye konuştu.
Gizemli kız, mezarlıkta kameralara böyle yakalandı.
ANNE A.Ö.
"Kızım köyde de babasının mezarına gidiyordu. Temizliyordu. Dua ediyordu. Biraz oturup geliyordu. Mezarlık köyümüzün kenarında idi. Orada korkmuyordu" diye konuştu.
Gizemli kız, mezarlıkta kameralara böyle yakalandı.
ANNE A.Ö.
"Kızım köyde de babasının mezarına gidiyordu. Temizliyordu. Dua ediyordu. Biraz oturup geliyordu. Mezarlık köyümüzün kenarında idi. Orada korkmuyordu" diye konuştu.
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