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Dayakçı koca serbest

Dayakçı koca serbest
Alman vatandaşı Sabrina Arslan (28), 4 yıl önce Antalya'da tanıştığı Kayhan Arslan (27) ile evlendi. 2016 yılında bir kızları olan çift, Adana'ya yerleşti. İddialara göre, Kayhan Arslan eşini sürekli darp etti. 'dan gelen kayınpederi ve kayınvalidesini de ölümle tehdit eden , tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında dava açılan Arslan, suçlamaları reddetti. Mahkeme, sanığı tahliye etti. Duruşma ise ertelendi.

NAZAN ERDEM
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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