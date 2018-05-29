Özel bir şirkette satın alma müdürü olarak çalışan kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu'dan (SGK) aldığı kıdem tazminatına esas yazıyı işverenliğe ibraz ederek yaş hariç emekliliği hak ettiği gerekçesiyle kıdem tazminatını talep edip istifa etti.
Yargıtay'dan emsal olacak emeklilik tazminatı kararı
Satış müdürü olarak çalıştığı firmadan yaş hariç emeklilik nedeniyle kıdem tazminatını talep edip istifa eden kişi, 5 gün sonra aynı sektörde faaliyet gösteren bir firmada işe başladı. Mahkemenin 'tazminatını almalı' dediği satış müdürüne kötü haber Yargıtay'dan geldi.
Etiketler: sosyal güvenlik , Yargıtay , SGK , emekli tazminatı
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