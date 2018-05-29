



Özel bir şirkette satın alma müdürü olarak çalışan kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu'dan (SGK) aldığı kıdem tazminatına esas yazıyı işverenliğe ibraz ederek yaş hariç emekliliği hak ettiği gerekçesiyle kıdem tazminatını talep edip istifa etti.