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'dan emsal olacak emeklilik tazminatı kararı

Satış müdürü olarak çalıştığı firmadan yaş hariç emeklilik nedeniyle kıdem tazminatını talep edip istifa eden kişi, 5 gün sonra aynı sektörde faaliyet gösteren bir firmada işe başladı. Mahkemenin 'tazminatını almalı' dediği satış müdürüne kötü haber 'dan geldi.



Özel bir şirkette satın alma müdürü olarak çalışan kişi, Kurumu'dan () aldığı kıdem tazminatına esas yazıyı işverenliğe ibraz ederek yaş hariç emekliliği hak ettiği gerekçesiyle kıdem tazminatını talep edip istifa etti.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 13:16
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