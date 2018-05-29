;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Başakşehir'de bavullu cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı
  2. Ünlü profesör hayatını kaybetti

Uçurdu!

“Seçilirsem Türkiye'yi uçuracağım ” diyen , icraata erken başladı ! ’de yanına gelen partili’yi, uçurarak kürsüden attırdı.

Uçurdu!
'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oy uğruna kırk takla attı. Halk adamı gibi görünmek amacıyla sahnede bisiklet dahi sürmeye kalktı.

Fakat İzmir'deki mitingde maskesini çıkardı. Yanına gelip selfie çeken kişiyi aşağıya attırdı. Vatandaşın kürsüden uçtuğunu gören , yıkıldı...


, sosyal medyada yükselen tepkiler üzerine mitingden sonra İsmail Kalkan'ı arayıp özür diledi.

SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER
Adam İnce'nin kulağına bir şey mi dedi acaba...
CHP'nin İnsansız Hava Aracı o! Radara yakalanmıyor.
Mancınıkla fırlatsaydınız:)
Hımmmmm, bunlar karanfil yerine kürsüden adam atıyor zaaaaar :)
Kamyona karpuz atar gibi attılar ya la adamı :)
Ne kadar CHP düşmanısınız, adamın kanatları var görmüyor musunuz? :)
Oldu olacak, adamı uzaya yollsaydınız bari...

İnce'nin mitinginde skandal! Vatandaşı sahneden attılar!

Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar