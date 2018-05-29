CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oy uğruna kırk takla attı. Halk adamı gibi görünmek amacıyla sahnede bisiklet dahi sürmeye kalktı.
Fakat İzmir'deki mitingde maskesini çıkardı. Yanına gelip selfie çeken kişiyi aşağıya attırdı. Vatandaşın kürsüden uçtuğunu gören sosyal medya, yıkıldı...
Muharrem İnce, sosyal medyada yükselen tepkiler üzerine mitingden sonra İsmail Kalkan'ı arayıp özür diledi.
SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER
Adam İnce'nin kulağına bir şey mi dedi acaba...
CHP'nin İnsansız Hava Aracı o! Radara yakalanmıyor.
Mancınıkla fırlatsaydınız:)
Hımmmmm, bunlar karanfil yerine kürsüden adam atıyor zaaaaar :)
Kamyona karpuz atar gibi attılar ya la adamı :)
Ne kadar CHP düşmanısınız, adamın kanatları var görmüyor musunuz? :)
Oldu olacak, adamı uzaya yollsaydınız bari...
Fakat İzmir'deki mitingde maskesini çıkardı. Yanına gelip selfie çeken kişiyi aşağıya attırdı. Vatandaşın kürsüden uçtuğunu gören sosyal medya, yıkıldı...
Muharrem İnce, sosyal medyada yükselen tepkiler üzerine mitingden sonra İsmail Kalkan'ı arayıp özür diledi.
SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER
Adam İnce'nin kulağına bir şey mi dedi acaba...
CHP'nin İnsansız Hava Aracı o! Radara yakalanmıyor.
Mancınıkla fırlatsaydınız:)
Hımmmmm, bunlar karanfil yerine kürsüden adam atıyor zaaaaar :)
Kamyona karpuz atar gibi attılar ya la adamı :)
Ne kadar CHP düşmanısınız, adamın kanatları var görmüyor musunuz? :)
Oldu olacak, adamı uzaya yollsaydınız bari...
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