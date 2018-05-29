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kaça kadar açık? PTT çalışma saatleri! 2018

saat kaça kadar açık, PTT çalışma günleri ve PTT çalışma saatleri haberimizde. Para, evrak,kitap ve kargo gönderme işlemleri PTT üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Peki PTT hangi günler açık ve saat kaça kadar açık? İşte PTT çalışma saatleri... 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye’nin en köklü devlet kurumlarından biri olan PTT'nin çalışma saatleri herkes tarafından merak ediliyor. Günlük hayatta birçok işlemi gerçekleştirdiğimiz PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor. PTT'nin hizmet saatleri 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 arasındadır. İşte tüm detaylar...

PTT kaça kadar açık? PTT çalışma saatleri! 2018

şubelerinden evrak, para gönderimleri, HGS-OGS ödeme, e-devlet şifresi alma, para çekme, emekli maaşı çekme, telgraf gönderme, kargo yollama, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları ve köprü geçiş ücretleri gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'da mesai yeniden başlar. Saat 17.30'da mesai bitmektedir. Merkez PTT şubeleri dışında haftasonu tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri saat 13.30'a kadar hizmet vermektedir.

PTT GENEL BİLGİLER

PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / adresinde bulunmaktadır. 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz. Ayrıca info@ptt.gov.tr adresinden istediğiniz bilgilere ulaşma imkanınız var.

PTT'NİN TARİHİ

PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı seviyesinde bir devlet kurumudur. Türkiye'nin posta örgütü olan PTT'yi internet ve akıllı telefonlar icat edilmeden önce mektuplarla, ankesörlü ve jetonlu telefonlarla, telgraflarla tanıyoruz. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak bünyesinde büyük değişiklikler yaşanan PTT, 2013 yılında anonim şirket haline getirildi.

Tanzimat Fermanı sonucu yaşanan gelişmelere göre Osmanlı Devleti halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 23 Ekim 1840 tarihinde "Nezaret" adıyla kuruldu. İlk postahane, İstanbul Eminönü'ndeki avlusunda "Postahane-i Âmire" adı ile açılmıştır.

Eminönü Yeni Cami avlusu, posta hizmetlerinin merkeziydi. Buradaki "cizyehane" olarak kullanılan ahşap bina, "Postahane-i Âmire'ye dönüştürüldü. 1870 yılında Posta ve Telgraf idareleri birleştirildi. Bu sebeple Postahane-i Âmire binasının adı, "İstanbul Postanesi" olarak değiştirildi. Ahşap yapı 1890 yılında yıktırılarak yerine kargir bina inşa edildi. Yeni bina Ekim 1892 yılında hizmete başladı. 1909 yılında Büyük Postane'nin kurulmasıyla yeni bina, "paket postanesi" olarak hizmet vermeye başladı. Daha sonra Posta Nezareti, Sirkeci'deki Büyük Postane binasına taşındı.

Posta teşkilatının ilk memurları da Süleyman Ağa ve tahsildar Sofyalı Ağyazar'dır. Bu memurlar, yabancı dillerdeki postaların adreslerini tercüme etmek üzere "mütercim" kadrosu ile atanmışlardır.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 13:29
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