Mesut sendromu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iki hafta önce İngiltere'ye ziyarette bulunurken, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile bir araya geldi. Kabulde Tosun, Özil ve Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı formalarını hediye etti.
İSLAM'A DA SALDIRDILAR
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel ise bu durumdan rahatsız oldu. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan için Bild gazetesi başta olmak üzere Alman medyası nefret dolu ifadeler kullandı. Özellikle Mesut Almanya'da hedef tahtası haline getirilirken, hakkında büyük bir karalama kampanyası yapıldı. Linç edilen Mesut daha sonra zorla Alman Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in yanına gönderildi. Alman medyası da Mesut'un Erdoğan ziyaretinin doğal olduğunu, Steinmeier'i de ziyaret ettiğini yazdı.
Kültürel bir asimilasyona dönen bu çirkin olaylara dün yeni bir halka daha eklendi. Almanya'nın başkenti Berlin'de yabancı ve İslam karşıtı yürüyüş düzenlendi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti'nin (AfD) düzenlediği yürüyüşe 6 bin kişi katıldı. AfD üyesi Beatrix von Storch burada yaptığı konuşmada, "Özil'in Alman pasaportu var ama o Alman değil. Erdoğan ile fotoğraf çektiren Alman olamaz. O başarısız bir uyumun rol modeli" ifadelerini kullandı. İslam karşıtı ifadeler kullanan Storch, "Almanya'daki İslam, kötülüğün hükmetmesinden başka bir şey değildir" diyerek nefretini ortaya koydu.
Alman Futbol Federasyonu Mesut ve İlkay'ı zorla Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yanına gönderdi.
Irkçı Almanlar sadece Mesut'u değil yıldız futbolcunun nişanlısı Amine Gülşe'yi de hedef alıyor.
İSLAM'A DA SALDIRDILAR
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel ise bu durumdan rahatsız oldu. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan için Bild gazetesi başta olmak üzere Alman medyası nefret dolu ifadeler kullandı. Özellikle Mesut Almanya'da hedef tahtası haline getirilirken, hakkında büyük bir karalama kampanyası yapıldı. Linç edilen Mesut daha sonra zorla Alman Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in yanına gönderildi. Alman medyası da Mesut'un Erdoğan ziyaretinin doğal olduğunu, Steinmeier'i de ziyaret ettiğini yazdı.
Kültürel bir asimilasyona dönen bu çirkin olaylara dün yeni bir halka daha eklendi. Almanya'nın başkenti Berlin'de yabancı ve İslam karşıtı yürüyüş düzenlendi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti'nin (AfD) düzenlediği yürüyüşe 6 bin kişi katıldı. AfD üyesi Beatrix von Storch burada yaptığı konuşmada, "Özil'in Alman pasaportu var ama o Alman değil. Erdoğan ile fotoğraf çektiren Alman olamaz. O başarısız bir uyumun rol modeli" ifadelerini kullandı. İslam karşıtı ifadeler kullanan Storch, "Almanya'daki İslam, kötülüğün hükmetmesinden başka bir şey değildir" diyerek nefretini ortaya koydu.
Alman Futbol Federasyonu Mesut ve İlkay'ı zorla Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yanına gönderdi.
Irkçı Almanlar sadece Mesut'u değil yıldız futbolcunun nişanlısı Amine Gülşe'yi de hedef alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.