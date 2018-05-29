;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Altın kız
  2. İlk deneme son poz

Korsan vurgun

çetesi, ’deki bir İngiliz şirketinin mail adresini ele geçirip 10.6 milyon lira vurgun yaptı

Korsan vurgun
Türkiye'de faaliyet gösteren menşeli bir ilaç pazarlama şirketinin mail adreslerinin hacklenmesi yöntemiyle, daki hesabından farklı kişi veya firmalar adına çeşitli tarihlerde toplam 10 milyon 672 bin euro çekildiği ortaya çıktı. Polis, haklarında daha önce "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilen 7 kişi ile uyruklu 2 kişinin de aralarında bulunduğu biri polis 11 şüpheliyi gözaltına alıp sorguladı. Nijerya uyruklu tekstilciler Celestine Chinwike Onuorah ve Waidi Alao Alayande ile Ahmet Kökçü'nün, "banka hesap hareketleri" dikkat çekti. Bu üç zanlı tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar