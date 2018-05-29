Korsan vurgun

Türkiye'de faaliyet gösteren İngiltere menşeli bir ilaç pazarlama şirketinin mail adreslerinin hacklenmesi yöntemiyle, bankadaki hesabından farklı kişi veya firmalar adına çeşitli tarihlerde toplam 10 milyon 672 bin euro çekildiği ortaya çıktı. Polis, haklarında daha önce "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilen 7 kişi ile Nijerya uyruklu 2 kişinin de aralarında bulunduğu biri polis 11 şüpheliyi gözaltına alıp sorguladı. Nijerya uyruklu tekstilciler Celestine Chinwike Onuorah ve Waidi Alao Alayande ile Ahmet Kökçü'nün, "banka hesap hareketleri" dikkat çekti. Bu üç zanlı tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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