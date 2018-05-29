Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Çorlu mitinginde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bugün bizleri kucakladığınız için gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti olarak burada istediğimiz sonucu alamadık fakat biz suçu muhalefet gibi halkta aramıyoruz. Biz her zaman iğneyi önce kendimize batırdık. Sıkıntıyı varsa yanlış anlaşılmaları halkımızda değil, partimizde artık. Çorlu'ya, Tekirdağ'a kendimizi daha iyi anlatacağız. Çorlu AK Parti'nin kalesi olmalıdır. Bize göre Tekirdağ, AK Parti'nin kalesi olması gereken şehirler arasındadır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorlu'da, Tekirdağ'da yeni bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Buradan soruyorum 24 Haziran'da güçlü meclis için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?

MİLLETİMİZE 146 PROJE SÖZÜ VERDİK





Değerli kardeşlerim erken seçim kararı aldıktan bu yana önce seçim manifestomuzu sonra beyannamemizi halka açıkladık. Nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi tüm detayları ile ortaya koyduk. Manifestomuzda Türkiye'yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik. Beyannamemizde ise ülkemize neler vaat ettiğimizi tek tek yazdık. Milletimize 146 önemli projeyi gerçekleştirme sözü verdik. İnşallah milletimizin teveccühü ile ipi göğüslersek bu projelerimizi gerçekleştireceğiz.

HEDEFİMİZ İLK 10'A GİRMEK





24 Haziran'dan sonra hedefimiz ekonomide ilk 10'a girmek. Nerelerden nerelere geldik, durmadık, durmayacağız. Başkanlık sistemine geçince bu süreç daha hızlı ilerleyecek. İhracatta hedefimiz 500 milyar dolara ulaşmak. Ülkemize bu yıl 40 milyon turist gelecek. 5 yıl içinde hedefimiz 50 milyon turist sayısına ulaşmak.



BAŞBAKAN OLDUM DA PARASINI ÖDEDİM

CHP'nin bir milletvekili buradaki yolların müteahitiydi, parasını alamıyordu parasını. Başbakan oldum parasını ödedim ama bunlar kadir kıymet bilmezler. Biz buyuz. Biz beşer gücünün önünde eğilmedik, sadece rabbimizin huzurunda eğildik.

BU İŞLERİ ONA İNCE İNCE ANLATACAĞIZ

Çorlu ile İstanbul arasında fark var mı? 29 Ekim'den sonra yeni bir İstanbul tanıyacaksınız. Dünyanın ilk üçü içinde yer alan havalimanının açılışını yapacağız..Bu havalimanının yıllık kapasitesi 90 milyon olacak. 2023'te bu 150 milyon olacak. İş bilenin kılıç kuşananın. Hava yolu halkın yolu olacak dedik. Bunu başardık. İstanbul ile birlikte 9 yeni havalimanı daha yapıyoruz.79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz bunun üzerine 16 yılda 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Bir Cumhurbaşkanı adayı havalimanıyla falan uğraşmam diyor. Sen neyle uğraşırsın? Ben ekonomistim. Kaynakları çeşitlendireceksin. Anlaşılan o ki İnce bu işleri bilmiyor, ona ince ince anlatacağız.

TÜRKİYE HIZLI TRENİ BİZİMLE TANIDI

79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz bunun üzerine 16 yılda 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik.18 Mart Köprüsü'nü yapıyoruz. İki tarafta da temeller atıldı sondajlar tamam.Türkiye hızlı treni bizimle tanıdı. Sizlerden hizmetlerin, projelerin devamı için destek bekliyoruz.Bugüne kadar yaptığımı hizmetler gelecek 5 yılda yapacağımız hizmetlerin teminatıdır. Biz laf üstüne laf, taş üstüne taş koymanın çabasındayız.

BUNLARIN TEK DERDİ ERDOĞAN'I İNDİRMEK

Biz Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi kalkındırmanın derdindeyiz. Muhalefetin adayları ne vaat ediyor? Koskoca bir hiç. Hepsinin de ortak vaadi; Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Hepsinin ortak derdi Tayyip Erdoğan düşmanlığı.

BUNLARIN KAFALARI ÖZEL SEKTÖRÜN GÜÇLENMESİNİ İZLEMEZ

Tesla'nın kurucusu Musk beni ziyaret etti, geleceğin teknolojisi üreteceğiz. Tayyip Erdoğan bunu üretecek insanları buluyor, mesele budur. Biz gelmeden önce devlet tüccardı, biz ne dedik biz gelince devlet tüccarlığı bırakacak dedik. Bunun adımını attık ve şaha kalktık. Bunlar devletçi kafa. Bunların kafaları özel sektörün güçlenmesini izlemez.

SİZ MİLLETLE DALGA MI GEÇİYORSUNUZ





Cumhurbaşkanı adayları kim? Kendi partisinde kongre kazanamamış birisi. Muharrem İnce'ye şimdi soruyorum 24 Haziran'dan sonra ne yapacaksın. Bay Kemal'in aday olmamasının sebebi kazanamayacağını bilmesi. Siz milletle dalga mı geçiyorsunuz? Siz bu millete oyun mu oynuyorsunuz? İşte biz çiftbaşlılık olmasın diye başkanlık sistemini getirdik. Vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakti Türkiye vakti diyor muyuz?