CHP'nin skandal seçim bildirgesi ortalığı karıştırdı

Takvim.com.tr yazarı Zafer Şahin, CHP'de yaşanan skandalları kaleme almayı sürdürüyor. Son açıklanan seçim bildirgesiyle birlikte partinin içinin iyice karıştığını söyleyen Şahin, "Yönünü şaşıran ok" benzetmesinde bulundu.

İşte Şahin'in o yazısı

CHP'nin seçim bildirgesinde HDP oylarına göz kırpmak için üstü kapalı özerklik vaadinde bulunması ortalığı karıştırdı. CHP'nin 2014 yerel seçimlerinde FETÖ ile ittifak yaptığını söylediği için partisinden ihraç edilen Prof.Dr. Birgül Ayman Güler tepkisini " Bu bildirgeyi yazanlar adeta 'elveda CHP' demiştir" sözleriyle gösterdi. Bildirgede CHP'nin 6 okla ifade edilen temel ilkelerinin yeniden tanımlandığına dikkat çeken Güler "Milliyetçiliğe eşit yurttaşlık, halkçılığa hümanizma, devrimciliğe demokratlık deme cesareti kimin. Altı okun içini bayat neo-liberal ideolojiyle dolduran bu bildiri yazıcılar adeta 'elveda CHP' demiştir. Bu nitelikler altı oku tanımlayamaz. Tam tersine çevirir ve ortadan kaldırır. Milliyetçilik ilkesini eşit yurttaşlık olarak tanımlama anlayışı Atatürk'ün değil Apo'nun milliyetçilik anlayışıdır, ötesini sal gitsin" diye konuştu.