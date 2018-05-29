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Yıldırım Şırnak'ta askerlerle iftarda buluştu

Şırnak'ta askerlerle iftarda buluştu. Binali Yıldırım burada açıklamalarda bulundu. Yıldırım Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndaki askerlere seslenerek, "Sizler bize ailenizin ve sevdikleriniz emanetisiniz, bu vatan da size emanet" dedi.

Yıldırım: Siz bize vatan da size emanet

Şırnak'ta askerlerle iftarda buluştu. Yıldırım, Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, "Sınırlarımız ötesinde bir şer kuşağı oluşturularak Türkiye köşeye sıkıştırılmak istendi. Hem de dost bildiğimiz bazı ülkelerin teşvikiyle yapılmaya çalışıldı. Onların hesap edemediği bir şey vardı, Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğü." dedi.

15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Devletimizi yıkmaya, demokrasimizi sonlandırmaya çalıştılar. Terörü ve darbeyi Türkiye'nin gündeminden çıkardık. İnsanlar gelecek planları yapıyorlar, çocuklarımızı dağa çıkaramayacaklar. Türkiye yenilmez, vatan bölünmez. Bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez. Asil Türk milleti oldukça bize iç ve dış düşman bir şey yapamaz" diye konuştu.

Yıldırım, "Türkiye'nin bütün renkleri burada. Bizim güzelliğimiz bu. Biz kaderde de biriz. Yaptığımız görev tutsal bir görev vatan görevi. Ülkemizin huzuru için sizler gece gündüz demeden çalışıyor, gayret gösteriyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Bütün millet arkanızdadır, bu mücadelenin kilit taşı sizsiniz. Sizler moral olarak iyi olduğunuz sürece millet güçlüdür, morallidir. Sizler bize ailenizin ve sevdikleriniz emanetisiniz, bu vatan da size emanet." dedi.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 20:06
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