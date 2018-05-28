Metin Uca trafik kazası geçirdi

Tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, talihsiz bir trafik kazası geçirdi. Sanatçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI
Sanatçı Metin Uca bugün kaza yaptı. Sanatçı kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken başından geçen talihsiz olayı sosyal medya hesabından duyurdu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Uca şu ifadeleri kullandı: Sahil yolunda motosiklet çarpması sonucu karıştığım yaralamalı kazada kısa sürede gelen deneyimli 112 acil ekibine, hemen önlem alan 155 asayiş ekibine, her türlü desteği sağlayan Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi tüm amir ve memurlarına ayrıca Mafre sigorta'ya teşekkür ederim
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