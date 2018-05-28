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Euro git!

Avrupa, AK Parti 'nin bütün organizasyonlarını engelledi. Muhalefeti ise sonuna kadar destekledi. Niyetini belli etti.

Euro git!
24 Haziran leri öncesi Türk liderlere yasak getiren Avrupa ülkeleri, tarafını seçti. Cumhur İttifakı dışındaki partilerin her türlü seçim etkinliğini destekledi.
ise gurbetçilerimizin oylarını baskı altına almak için her yolu denedi. Muhalefet ne istediyse verdi. Sonuçta bu ülkede CHP 4, İYİ Parti 2, de 21 toplantı düzenledi.


Türk seçimlerinde açıkça taraf olan Almanya, HDP'nin Köln'de dün de miting yapmasına izin verdi. Neumarkt Meydanı'ndaki etkinliğe sadece bin kişi geldi.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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