24 Haziran seçimleri öncesi Türk liderlere yasak getiren Avrupa ülkeleri, tarafını seçti. Cumhur İttifakı dışındaki partilerin her türlü seçim etkinliğini destekledi.
Almanya ise gurbetçilerimizin oylarını baskı altına almak için her yolu denedi. Muhalefet ne istediyse verdi. Sonuçta bu ülkede CHP 4, İYİ Parti 2, HDP de 21 toplantı düzenledi.
Türk seçimlerinde açıkça taraf olan Almanya, HDP'nin Köln'de dün de miting yapmasına izin verdi. Neumarkt Meydanı'ndaki etkinliğe sadece bin kişi geldi.
Almanya ise gurbetçilerimizin oylarını baskı altına almak için her yolu denedi. Muhalefet ne istediyse verdi. Sonuçta bu ülkede CHP 4, İYİ Parti 2, HDP de 21 toplantı düzenledi.
Türk seçimlerinde açıkça taraf olan Almanya, HDP'nin Köln'de dün de miting yapmasına izin verdi. Neumarkt Meydanı'ndaki etkinliğe sadece bin kişi geldi.
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