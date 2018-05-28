Bebek katilleri

İrlanda'da kürtaj yasağı oylandı. Yüzde 66.4 "Evet", yüzde 33.6 oranında da "Hayır" çıktı. Böylece ülkede yıllardır tartışılan kürtajı yasaklayan yasal düzenlemede değişiklik yapılmasının önü açıldı. Bu karar sonrası kürtaj yanlıları sokaklara fırladı. 'Evet'çiler, kadın hakları ihlali diye niteledikleri yasağın İrlanda için bir utanç kaynağı olduğunu açıkladı.
Referandumda 'Hayır' diyenler ise doğmamış bebeğin 'kutsal yaşam hakkının korunması gerektiğini' savundu. Bebeklerin söz hakkı olmadığını vurgulayarak "Sessizlerin sesi ol" diye kampanya başlatıldı.
Referandumda 'Hayır' diyenler ise doğmamış bebeğin 'kutsal yaşam hakkının korunması gerektiğini' savundu. Bebeklerin söz hakkı olmadığını vurgulayarak "Sessizlerin sesi ol" diye kampanya başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.