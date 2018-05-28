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Bebek katilleri

Bebek katilleri
İrlanda'da kürtaj yasağı oylandı. Yüzde 66.4 "", yüzde 33.6 oranında da "" çıktı. Böylece ülkede yıllardır tartışılan kürtajı yasaklayan yasal düzenlemede değişiklik yapılmasının önü açıldı. Bu karar sonrası kürtaj yanlıları sokaklara fırladı. 'Evet'çiler, kadın hakları ihlali diye niteledikleri yasağın İrlanda için bir utanç kaynağı olduğunu açıkladı.


Referandumda 'Hayır' diyenler ise doğmamış bebeğin 'kutsal yaşam hakkının korunması gerektiğini' savundu. Bebeklerin söz hakkı olmadığını vurgulayarak "Sessizlerin sesi ol" diye kampanya başlatıldı.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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