Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Aslı Nur Özkan, bir araştırma yaptı. Örümcek ağının içindeki maddelerin kanser hücrelerini öldürdüğünü saptadı. Bu buluşuyla Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT) üniversiteler arasında düzenlenen yarışmaya katıldı. Tüm projeleri solladı. Birinci olmayı başardı. Projesiyle ilgili bilgi veren Özkan "Ben çocukken ninem yaralarını iyileştirmek için örümcek ağı kullanırdı. O zamanlar ona 'Yapma böyle, bak mikrop kapar' derdim. O da 'Sen bilmezsin, iyi geliyor bu' diye cevap verirdi. Bunu, nasıl iyi geliyor diye, uzun yıllar düşündüm. Üniversitede yolum Prof. Dr. Oğuzhan Doğanlar ile kesişti. Örümcek ağından bahsettim, 'Neler yapabiliriz çalışmayı çok istiyorum' dedim. 'Eğer yara iyileşmesini sağlıyorsa antikanser özelliği de olabilir' dedi. Gece gündüz, hafta içi, hafta sonu çalıştık ve bir ekstrat elde etmeyi başardık. Elde ettiğimiz ekstratın içeriğini tespit ettik. Son derece zengin hücre yenileyici antioksidan ve antikanserojen maddeler ve bileşikleri içinde barındırdığını saptadık. Kanser hücrelerine uyguladık ve gördük ki, kanser hücrelerini programlanmış hücre ölümü denilen yola sürüklüyor. Fakat bu etkiyi sağlıklı hücreler üzerinde göstermiyor. Yani elde ettiğimiz ekstrat, kanser hücrelerini seçebilme özelliğine sahip" dedi.
Kanseri Ağladı!
Tıp öğrencisi Aslı Nur Özkan, örümcek ağının kanserli hücreleri öldürdüğünü saptadı. Projesiyle TÜRKPATENT’in düzenlediği yarışmaya katıldı. Birinci olmayı başardı. Çağın vebasını adeta avladı...
Etiketler: Trakya Üniversitesi , kanser , türkpatent , asıl nur özkan
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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