;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Emniyetten Türkiye genelinde kumar operasyonu

'den 'ye "aklama" vaadi

Genel Başkanı 'nun açıkladığı CHP'nin seçim bildirisinde terörle mücadele genel ifadelerle geçiştirildi. ve 'yı aklama vaadi yer alırken, FETÖ ile mücadele için çıkarılan OHAL darbe diye tanımlandı.

24 Haziran Seçim Bildirgesi'ni açıklayan , Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden 'proje örgütler' , , DHKPC ve DEAŞ'a yer vermedi. Türkiye'nin verdiği beka mücadelesine ve terör örgütlerine karşı mücadelesine hiç değinmeyen CHP, aksine terör örgütlerine dönük vaatlerde bulundu. Terörle Mücadele Kanunu'nu değiştirmeyi vadeden CHP, bildirgesinde, "Terör suçlarını demokratik ilkeler çerçevesinde yeniden tanımlayarak keyfi suçlama aracı olarak kullanılmasına son vereceğiz" dendi.

Etiketler: , , , , ,
  • 27 Mayıs 2018, Pazar 10:26
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar