24 Haziran Seçim Bildirgesi'ni açıklayan CHP, Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden 'proje örgütler' FETÖ, PKK, DHKPC ve DEAŞ'a yer vermedi. Türkiye'nin verdiği beka mücadelesine ve terör örgütlerine karşı mücadelesine hiç değinmeyen CHP, aksine terör örgütlerine dönük vaatlerde bulundu. Terörle Mücadele Kanunu'nu değiştirmeyi vadeden CHP, bildirgesinde, "Terör suçlarını demokratik ilkeler çerçevesinde yeniden tanımlayarak keyfi suçlama aracı olarak kullanılmasına son vereceğiz" dendi.