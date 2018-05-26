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Taksiciler yoldan çıktı

yoldan cıktı UBER şoförlerine saldıran, dayak atan ve tehditlerde bulunan taksiciler şimdi de leri hedef seçti. Taksim’den Yenibosna’ya giden Bahreynli’den 470 TL istedi. Ancak bu kez baltayı taşa vurdu.

Taksiciler yoldan çıktı
Ülkeye gelen leri dolandıran taksicilere bir yenisi daha eklendi. İstanbul 'nda bir taksiye binerek kendisini 'na yakın bir AVM'ye götürmesini isteyen Bahreynli turist Mahdi Ala A., kendisinden 470 lira isteyen taksici K.'yı ve yanında bulunan arkadaşı Sedat Ş.'yi polise şikayet etti. İddianamede olay şöyle anlatıldı: Turist Mahdi Ala A., Viaport Venezia Mega Outlet alışveriş merkezine gitmek üzere Taksim Meydanı'ndan Emin Muhammet K., yönetimindeki ticari taksiye bindi. Taksi şoförü, hareket ettikten kısa bir mesafe sonra arkadaşı Sedat Ş.'yi arabaya aldı. 20-25 dakika sonra alışveriş merkezine gelen şüpheli ve müşteki arasında ücret konusunda anlaşmazlık çıktı. Şüpheli taksici müşteki turistten 470 TL para istedi. Turist 'Havalimanı'ndan Taksim'e 100 lira tuttuğunu, Taksim'den AVM'ye daha kısa olduğunu' söyledi. Daha sonra şüpheli Sedat Ş., turistin olduğu tarafın kapısını tutarak inmesine engel oldu. Müşteki sorun çıkmaması için talep edilen meblağı ödeyerek araçtan indi ve aracın fotoğrafını çekti. Daha sonra Gaziosmanpaşa 'ne giderek şikayetçi oldu.

Sema DALGIÇ
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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