Taksiciler yoldan çıktı

Ülkeye gelen turistleri dolandıran taksicilere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Taksim Meydanı'nda bir taksiye binerek kendisini Atatürk Havalimanı'na yakın bir AVM'ye götürmesini isteyen Bahreynli turist Mahdi Ala A., kendisinden 470 lira isteyen taksici Emin Muhammet K.'yı ve yanında bulunan arkadaşı Sedat Ş.'yi polise şikayet etti. İddianamede olay şöyle anlatıldı: Turist Mahdi Ala A., Viaport Venezia Mega Outlet alışveriş merkezine gitmek üzere Taksim Meydanı'ndan Emin Muhammet K., yönetimindeki ticari taksiye bindi. Taksi şoförü, hareket ettikten kısa bir mesafe sonra arkadaşı Sedat Ş.'yi arabaya aldı. 20-25 dakika sonra alışveriş merkezine gelen şüpheli ve müşteki arasında ücret konusunda anlaşmazlık çıktı. Şüpheli taksici müşteki turistten 470 TL para istedi. Turist 'Havalimanı'ndan Taksim'e 100 lira tuttuğunu, Taksim'den AVM'ye daha kısa olduğunu' söyledi. Daha sonra şüpheli Sedat Ş., turistin olduğu tarafın kapısını tutarak inmesine engel oldu. Müşteki sorun çıkmaması için talep edilen meblağı ödeyerek araçtan indi ve aracın fotoğrafını çekti. Daha sonra Gaziosmanpaşa Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.
Sema DALGIÇ
Sema DALGIÇ
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