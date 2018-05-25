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Zeytin Dalı Harekatı'nda 4474 terörist öldürüldü

'dan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 bin 474, son bir hafta içerisinde yurt içi ve dışı operasyonlarda ise 49 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatında 4474 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 474 olduğu bildirildi.

49 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Ayrıca yapılan bir diğer açıklamada ise 18- 24 Mayıs tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışında yürütülen operasyonlarda, , Mardin, ile 'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 49 terörist etkisiz hale getirildi.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 15:27
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