Zeytin Dalı Harekatı'nda 4474 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 474 olduğu bildirildi.

49 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ayrıca yapılan bir diğer açıklamada ise 18- 24 Mayıs tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışında yürütülen operasyonlarda, Diyarbakır, Mardin, Siirt ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 49 terörist etkisiz hale getirildi.