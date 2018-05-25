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bürolarına saldıracaklardı! 'da DHKP-C operasyonu

’da bürolarına saldırı hazırlığındaki DHKP-C'lilere operasyon. Operasyonda mühimmat ve silahlar ele geçirildi.

Seçim bürolarına saldıracaklardı! İstanbulda DHKP-C operasyonu

polisi, leri öncesi seçim bürolarına yönelik saldırı hazırlığı yapan terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

HÜCRE EVLERİ TESPİT EDİLDİ
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C adına faaliyette bulunan ve 24 Haziran'daki genel seçimlerde siyasi seçim büroları ile kritik noktalara yönelik kanlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen hücreye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sultangazi'de 7 ayrı hücre evine yapılan baskında, saldırıda kullanılmak üzere gizlenen silah ve mühimmat ile örgütsel dokuman ele geçirildi.
Polisin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 13:37
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