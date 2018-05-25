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Masal bitiyor mu?

ile eşi ’nun peri masalını andıran evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. basınının iddiasına göre 8 yıllık evlilik, ihanet yüzünden çatırdadı

Masal bitiyor mu?
Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau'nun 8 yıllık evliliği üzerinde basınının iddiasına göre kara bulutlar dolaşıyor. Mutlu evlilikleriyle 'deki hayranlarının da takdirini toplayan ikili, Hollanda'da yayımlanan Prive adlı bir dergide çıkan habere göre ayrılık sürecine girdi. 33 yaşındaki futbolcu, formasını giydiği Al Gharafa takımı için 'dayken Cabau da 2 yaşındaki oğulları Xess Xava ile Miami, Meksika, Londra ve Amsterdam'ı geziyor. Eşinin soyadını da instagram'da kullanmayı bırakan Hollandalı güzel oyuncu ve sunucunun ünlü futbolcuyla en son 1 Ocak'ta paylaşım yapması ayrılık dedikodularını alevlendirdi. Sneijder'in de en son 14 Şubat'ta eşinin fotoğrafını paylaşması akıllarda soru işaretleri yarattı.

SNEIJDER YALANLADI
İkilinin boşanma arefesinde olduğunu belirten Hollanda basını, ayrılığın perde arkasında da ihanetin yattığını vurguladı. Cabau'nun Hollandalı bir yapımcı ve oyuncuyla yasak aşk yaşadığını iddia eden dergi, ikilinin geçtiğimiz aylarda ise Meksika'ya giderek romantik anlar yaşadığını yazdı. Sneijder ise bu şok iddiayı jet hızıyla yalanladı. , "Çok yoğun çalışıyoruz. Ben Katar'dayım, Yolanthe ise ABD'de. Ancak her gün görüntülü konuşuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.



Cabau'nun en son 1 Ocak'ta Sneijder'la bu fotoğrafı paylaşması ayrılık iddiasını güçlendirdi.



Wesley Snejider, şimdilerde isimli mekanları için İbiza'dayken güzel yenge ise dizi çekimleri için 'de.

TAKVİM ÖZEL
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