Iraklı müdür kurtarıldı

Trabzon'da polis, Yalova'da turist olarak bulunan Irak'ın El Ambar şehri Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood'ın kaçırılarak şehre getirildiği ve ailesinden 2,5 milyon dolar fidye istendiği bilgisine ulaştı. Müdürün Söğütlü Mahallesi'nde bir adreste tutulduğu tespit edildi. Polis eve baskın düzenledi. Bir odada elleri, ayakları ve ağzı bantlı halde bulunan emniyet müdürü kurtarıldı. Olayla ilgili evde bulunan biri Suriye, 3'ü Irak uyruklu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Kendisini kaçıranları tanımadığını ifade eden emniyet müdürü ülkesine döndü.
Özgür ÖZDEMİR
Özgür ÖZDEMİR
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