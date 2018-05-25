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  1. Meyan şerbeti almak için sıra bekliyorlar

'ın talimatıyla "" kurulacak iller

Cumhurbaşkanı 'ın talimatı doğrultusunda eski statların bulunduğu alanlar, "" olacak. İşte o iller!

'ın önceki gün TRT canlı yayınında, dün de Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Bazı illerimizde 'Millet Bahçeleri' kuracağız." sözlerinin ardından gözler ülke genelindeki eski statlara çevrildi.

Birçok kentte yeni statların yapılmasının ardından atıl durumda kalan eski statlara belediyeler tarafından "Millet Bahçeleri'' kurulacak.

"" oluşturulacak bazı iller şöyle:

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 13:42
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