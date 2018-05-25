Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün TRT canlı yayınında, dün de Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Bazı illerimizde 'Millet Bahçeleri' kuracağız." sözlerinin ardından gözler ülke genelindeki eski statlara çevrildi.

Birçok kentte yeni statların yapılmasının ardından atıl durumda kalan eski statlara belediyeler tarafından "Millet Bahçeleri'' kurulacak.

"Millet Bahçesi" oluşturulacak bazı iller şöyle: