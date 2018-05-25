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Ali 'Can' oldu

Ali Can oldu
Nevşehir'in Ürgüp İlçesi'nde alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan Ali Can Gök (21), hastanede ölüm kalım savaşı verdi. Ancak talihsiz gencin 16 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Aile, çocuklarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Gök'ün karaciğeri, kalp kapakçığı ve böbrekleri, 'da organ bekleyen 4 hastaya nakledildi. İsmi gibi 4 kişiye can olan Ali Can Gök, gözyaşları arasında toprağa verildi.

ALİ ALTUNDAŞ
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