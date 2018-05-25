;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Şanlıurfa'da akrabalar birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

'da 'yi işgal davasında cezalar belli oldu

Darbe girişimi sırasında 'nin işgali ve çıkan olaylarla ilgili davada, 10 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 31 sanık da müebbet hapse çarptırıldı.

İBByi işgal davasında cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Büyükşehir Belediyesi'nin () işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili görülen davada, 10 sanık "'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 31 sanık da le cezalandırıldı.

İstanbul 26. 'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda yapılan duruşmaya, 52 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık ve İBB'nin avukatları, gazilerle şehit yakınları olan müştekilerin de hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, eski Albay Zeki Demir, eski Yüzbaşılar Ramazan Ertürk, Yakup Karaçelik, Mustafa Alper Şengören, eski teğmen Ömer Sevim, eski asteğmen Samancı, eski uzman onbaşı Sercan Met, Uzman Çavuş Ömer Er ile İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve Eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan'ın "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, er olan 31 sanığı da "Anayasayı ihlal" suçudan müebbet hapse mahkum etti.

Etiketler: , , , , , , ,
  • 25 Mayıs 2018, Cuma 15:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar