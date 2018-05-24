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yle satıyordu baskında yakalandı

’da 300 polis tarafından 11 farklı adrese eş zamanlı olarak şafak vakti düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Özel Harekât ekiplerinin destek verdiği operasyonda kapılar koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Ayrıca doğuştan yürüme engelli olan ve ile ticareti yaptığı tespit edilen kişi yakalandı.

Tekerlekli sandalyeyle uyuşturucu satıyordu baskında yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bursa'nın Mustfakemalpaşa ilçesinde 11 farklı adreste ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Şafak vakti Bursa'dan yola çıkan ekipler 11 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlen evlerin kapıları koç başlarıyla kırıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu bulundu.

Öte yandan yapılan operasyonda uzun zamandır aranan ve doğuştan yürüme engelli olan, yle uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 35 yaşındaki A.D. yakalandı. Evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 10:00
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