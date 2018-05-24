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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. AK Parti beyannamesinde döviz politikası

'nin verdiği lar olay oldu

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı leri'nde 'nin adayı olan , propaganda sürecinde projelerinden çok verdiği larla dikkat çekmeye çalışıyor. Partisi tarafından da yalnız bırakılıp proje ve hizmet konusunda bir şey üretemeyen İnce, çareyi yapmakta arıyor.

Muharrem İncenin verdiği pozlar olay oldu

1 ay sonra cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Bu için muhalefetin ardından AK Parti de bugün 'da çalışmamarına başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vakit Türkiye Vakti"sloganıyla çıktıkları bu yolda seçim beyannamesini açıkladı.

ERDOĞAN PROJELERİ ANLATTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'dan sonra yapacakları projeleri tek tek anlatırken milletvekilllerini de kamuoyuna tanıttı. AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yediden yetmişe tüm vatandaşlara dokunan projeler varken, ve adayı hizmet vadetmek yerine vermekle yetindi.

MUHARREM İNCE POZ VERİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce meydanlarda birkaç projeyi sürekli tekrar etmesinin dışında bisiklete veya traktöre binerek halktan imajı veriyor. Bugün ise ayakkabı boyacısının sandığının başına oturarak 'halktan biriyim' mesajı vemeye çalışan İnce'nin henüz "içinden geldiği halkın" işine yarayacak bir proje üretmemesi, sadece meydanlarla samimi pozlarla göz boyamaya çalışması tepki topladı.



Partisi tarafından yalnız bırakılan İnce, ne proje bazında ne icraat ne de organizasyon bazında bir gelecek vadedemeyince çareyi oradan oraya koşturarak verdiği samimiyetsiz pozlarla halkın gözünü boyamada arıyor.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 18:35
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