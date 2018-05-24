Türkiye 1 ay sonra cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Bu seçim için muhalefetin ardından AK Parti de bugün Ankara'da çalışmamarına başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vakit Türkiye Vakti"sloganıyla çıktıkları bu yolda seçim beyannamesini açıkladı.

ERDOĞAN PROJELERİ ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'dan sonra yapacakları projeleri tek tek anlatırken milletvekilllerini de kamuoyuna tanıttı. AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yediden yetmişe tüm vatandaşlara dokunan projeler varken, CHP ve adayı Muharrem İnce hizmet vadetmek yerine poz vermekle yetindi.





MUHARREM İNCE POZ VERİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce meydanlarda birkaç projeyi sürekli tekrar etmesinin dışında bisiklete veya traktöre binerek halktan imajı veriyor. Bugün ise ayakkabı boyacısının sandığının başına oturarak 'halktan biriyim' mesajı vemeye çalışan İnce'nin henüz "içinden geldiği halkın" işine yarayacak bir proje üretmemesi, sadece meydanlarla samimi pozlarla göz boyamaya çalışması tepki topladı.







Partisi tarafından yalnız bırakılan İnce, ne proje bazında ne icraat ne de organizasyon bazında bir gelecek vadedemeyince çareyi oradan oraya koşturarak verdiği samimiyetsiz pozlarla halkın gözünü boyamada arıyor.



