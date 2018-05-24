Ankara'da barut fabrikasında patlama!

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) barut fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ankara Valisi Ercan Topaca, "Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı Elmadağ Barut Fabrikasında meydana gelen iş kazasında, 1 işçimiz vefat etmiş ve 4 işçimiz de yaralanmıştır" açıklamasında bulundu.

MKE'nin Elmadağ'da bulunan Barutsan fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu fabrikada işçi olarak görev yapan 33 yaşındaki Emre Özcan ile 4 çalışan yaralandı. Özcan, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar, Ankara'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANKARA VALİSİ TOPACA'DAN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Ercan Topaca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı Elmadağ Barut Fabrikasında meydana gelen iş kazasında, 1 işçimiz vefat etmiş ve 4 işçimiz de yaralanmıştır. Yaralılar hastanelere sevk edilmiştır. Kazanın nedeni ile ilgili adli ve idari çalışma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.



Patlamanın, fabrikanın yakıt işleme merkezindeki varillerde bulunan yakıtın sıkışması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

