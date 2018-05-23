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Serbest kaza

Serbest kaza
İzmir'de 3 kişilik Özçelik ailesinin ölümüne neden olan yazar 'in bilirkişi raporunda, şok detaylar ortaya çıktı. Tutuklu yargılanan Serbes'in kaza anında sürüş güvenliğini olumsuz etkilediği bilinen yeşil reçeteli ilacın (sara ilacı) etkisinde bulunduğu kaydedildi. Raporda Serbes yönetimindeki otomobilin hızının 130 km'nin üzerinde olduğu belirlendiği bildirildi. Avukat Burcu Ece Güler'in talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu, 8. dava dosyasına girdi. Raporda, "Sanığın kullandığı ilaçların etkilerinin de ayrıca ele alınması gereklidir" denildi.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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