İçişleri Bakanlığı, dün Siirt'e gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristen birinin, aranan teröristler listesinde Gri kategoride yer alan, sözde Siirt Des¸tova gu¨cu¨ sorumlusu 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik olduğunu açıkladı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 5'i Kırmızı, 4'ü Mavi, 3'ü Yeşil, 2'si Turuncu, 15'i Gri, 7'si Beyaz kategoride olmak üzere toplam 36 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir."