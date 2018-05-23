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kod adlı 'lı terörist ölü olarak ele geçirildi

’teki operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütünün sözde Siirt Deştova Gücü sorumlusu kod adlı 'in, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığınca, yılbaşından bu yana, terörden arananlar listesinin 5’i kırmızı, 4’ü mavi, 3’ü yeşil, 2’si turuncu, 13’ü gri, 7’si beyaz kategorisinde olmak üzere 34 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı, dün 'e gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristen birinin, aranan teröristler listesinde Gri kategoride yer alan, sözde Siirt Des¸tova gu¨cu¨ sorumlusu '' kod adlı olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 5'i Kırmızı, 4'ü Mavi, 3'ü Yeşil, 2'si Turuncu, 15'i Gri, 7'si Beyaz kategoride olmak üzere toplam 36 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba 12:23
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