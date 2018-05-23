İçişleri Bakanlığı, dün Siirt'e gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristen birinin, aranan teröristler listesinde Gri kategoride yer alan, sözde Siirt Des¸tova gu¨cu¨ sorumlusu 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 5'i Kırmızı, 4'ü Mavi, 3'ü Yeşil, 2'si Turuncu, 15'i Gri, 7'si Beyaz kategoride olmak üzere toplam 36 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Kendal kod adlı PKK'lı terörist Adnan Çelik ölü olarak ele geçirildi
Siirt’teki operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütünün sözde Siirt Deştova Gücü sorumlusu Kendal kod adlı Adnan Çelik'in, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığınca, yılbaşından bu yana, terörden arananlar listesinin 5’i kırmızı, 4’ü mavi, 3’ü yeşil, 2’si turuncu, 13’ü gri, 7’si beyaz kategorisinde olmak üzere 34 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, dün Siirt'e gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristen birinin, aranan teröristler listesinde Gri kategoride yer alan, sözde Siirt Des¸tova gu¨cu¨ sorumlusu 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik olduğunu açıkladı.
Etiketler: PKK , Siirt , Adnan Çelik , Kendal , içiş bakanlığı
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