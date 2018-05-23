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'li 'in cezası belli oldu

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin Diyarbakır Milletvekili 'e verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını inceleyerek aynı cezaya hükmetti

HDPli İdris Balukenin cezası belli oldu

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Diyarbakır Milletvekili 'e yerel mahkemenin verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, sanık avukatının itirazı üzerine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası veren Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını inceledi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Heyet, dosya kapsamında herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, toplanan delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek, yerel mahkemenin kararını uygun buldu. Heyet ayrıca, sanık avukatlarının tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Böylelikle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçlarından verilen 9 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.

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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba 16:06
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