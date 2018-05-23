Yıllarca Galatasaray'da forma giyip 2000 yılında UEFA Kupası'yla Süper Kupa'yı kazanan kadroda yer alan 50 yaşındaki Suat Kaya, Spor Toto 2'nci Lig takımı Menemen Belediyespor teknik direktörlüğünü yapıyor. Kaya, İngiltere 1'inci Lig ekiplerinden Gillingham yöneticileriyle görüşeceğini açıkladı. Ancak Suat kaya'nın açıklamalarından çok, saçları gündeme bomba gibi düştü. Kariyerinin büyük bir bölümünde seyrek saçlarıyla bilinen ancak daha sonra ekim işlemi yaptırarak başka bir görünüme kavuşan Kaya'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Saçlarını bir hayli uzatan Kaya'nın yeni imajı bir anda twitter gündemine oturdu. Kaya'nın gerçekten saç mı ektirdiği yoksa peruk mu kullandığı konusunda emin olamayan kullanıcılar paylaşılan Suat Kaya fotoğrafına birbirinden ilginç yorumlarda bulundu. Birçok kişi sosyal medyada Suat Kaya'ya yeni saç modelleri önerdi.
Hangi Suat!
Çılgın protez saçlarıyla gündem olan eski Galatasaraylı futbolcu Suat Kaya’ya yeni modeller önerildi. Sosyal medyada trend topic olan modeller, Kaya için alternatif oldu
Yıllarca Galatasaray'da forma giyip 2000 yılında UEFA Kupası'yla Süper Kupa'yı kazanan kadroda yer alan 50 yaşındaki Suat Kaya, Spor Toto 2'nci Lig takımı Menemen Belediyespor teknik direktörlüğünü yapıyor. Kaya, İngiltere 1'inci Lig ekiplerinden Gillingham yöneticileriyle görüşeceğini açıkladı. Ancak Suat kaya'nın açıklamalarından çok, saçları gündeme bomba gibi düştü. Kariyerinin büyük bir bölümünde seyrek saçlarıyla bilinen ancak daha sonra ekim işlemi yaptırarak başka bir görünüme kavuşan Kaya'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Saçlarını bir hayli uzatan Kaya'nın yeni imajı bir anda twitter gündemine oturdu. Kaya'nın gerçekten saç mı ektirdiği yoksa peruk mu kullandığı konusunda emin olamayan kullanıcılar paylaşılan Suat Kaya fotoğrafına birbirinden ilginç yorumlarda bulundu. Birçok kişi sosyal medyada Suat Kaya'ya yeni saç modelleri önerdi.
Etiketler: Suat Kaya , Süper Kupa , menemen belediyespor , Sosyal medya , UEFA , İngiltere
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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