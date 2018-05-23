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Hangi Suat!

Çılgın protez saçlarıyla gündem olan eski Galatasaraylı futbolcu ’ya yeni modeller önerildi. da trend topic olan modeller, Kaya için alternatif oldu



Yıllarca Galatasaray'da forma giyip 2000 yılında Kupası'yla 'yı kazanan kadroda yer alan 50 yaşındaki , Spor Toto 2'nci Lig takımı teknik direktörlüğünü yapıyor. Kaya, 1'inci Lig ekiplerinden Gillingham yöneticileriyle görüşeceğini açıkladı. Ancak Suat kaya'nın açıklamalarından çok, saçları gündeme bomba gibi düştü. Kariyerinin büyük bir bölümünde seyrek saçlarıyla bilinen ancak daha sonra ekim işlemi yaptırarak başka bir görünüme kavuşan Kaya'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Saçlarını bir hayli uzatan Kaya'nın yeni imajı bir anda twitter gündemine oturdu. Kaya'nın gerçekten saç mı ektirdiği yoksa peruk mu kullandığı konusunda emin olamayan kullanıcılar paylaşılan Suat Kaya fotoğrafına birbirinden ilginç yorumlarda bulundu. Birçok kişi da Suat Kaya'ya yeni saç modelleri önerdi.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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