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"rampa çilesi" lerle son bulacak

'yi ve 'e bağlayan karayolunda bulunan, yaklaşık 40 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampaları ve virajları, yapımı devam eden 2 in tamamlanmasının ardından 5 dakikada geçilebilecek. Bin 200'ü ağır olmak üzere günlük yaklaşık 7 bin vasıtanın kullandığı onlarca virajdan oluşan rampalarda ulaşımı rahatlatacak ve 2023'te tamamlanacak tünellerde 300 işçi çalışıyor.



- karayolunun -Küçükkuyu kesiminde bulunan ve yaklaşık 40 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampaları, yapımı devam eden 2 in 2023'te tamamlanıp hizmete açılmasıyla 5 dakika kadar kısa bir sürede geçilebilecek.

AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, Çanakkale'yi İzmir ve 'e bağlayan karayolunda başlatılan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları devam ediyor.

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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba 11:43
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