



Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde bulunan ve yaklaşık 40 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampaları, yapımı devam eden 2 tünelin 2023'te tamamlanıp hizmete açılmasıyla 5 dakika kadar kısa bir sürede geçilebilecek.

AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan karayolunda başlatılan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları devam ediyor.