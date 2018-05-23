Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde bulunan ve yaklaşık 40 dakikada katedilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampaları, yapımı devam eden 2 tünelin 2023'te tamamlanıp hizmete açılmasıyla 5 dakika kadar kısa bir sürede geçilebilecek.
AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan karayolunda başlatılan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları devam ediyor.
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