9 yaşındaki Efe’ye maganda kurşunu

Sokakta çatışan magandaların kurşunu, az kalsın küçük bir çocuğun canını alacaktı. Korkunç olay, Bağcılar'da geçen Pazar günü yaşandı. 9 yaşındaki Efe Memiş, sokakta futbol oynamaya başladı. Bir anda kimliği belirsiz magandalar etrafa ateş açtı. Göğsünde acı hisseden Efe, elini göğsüne bastırıp, kapının önünde oturan annesinin yanına koştu ve "Anne beni vurdular" diye ağladı. Elini göğsünden çeker çekmez kanlar içinde kalan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Kan akışı durdurulan Efe, mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Olayın ardından silahı kullandığı iddia edilen bir kişi gözaltına aldı. Şüphelinin, "Tartıştığım şahısları korkutmak için havaya ateş ettim" dediği ortaya çıktı. Efe'nin babası Mustafa Memiş, "Bir grup arabayla giderken ateş etmiş, o da benim oğluma isabet etti. Kurşun kalbinin hemen üzerinden yani 2 santim kadar üzerinden geçip gitmiş. Eğer biraz daha aşağıda olsaydı şimdi hayatta olmazdı. Doktorlar bile şaşırdı kaldı. 'Mucize gibi bir çocuk' dediler" açıklamasını yaptı.



YUNUS EMRE KAVAK