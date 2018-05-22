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'a çağrısı!

girişimi iddialarıyla çalkalanırken bu kez muhalif bin Ferhan'ın kurucu kralın iki oğluna çağrısı patlak verdi: ''Selman'ın akıldışı, dengesiz ve ahmak yönetimi geri dönüşü olmayan noktayı da geçti. Kralı devirip kraliyeti kurtarın.''

Suudi Arabistana darbe çağrısı!

, yönetime karşı girişimi olduğu iddiaları devam ederken, bu kez muhalif bin Ferhan'ın sözleri olay oldu. Halid bin Fahran, ''Selman'ın akıldışı, dengesiz ve ahmak yönetimi geri dönüşü olmayan noktayı da geçti. Kralı devirip kraliyeti kurtarın.''sözleriyle Selman'ı devirme çağrısında bulundu.

bağlantılı haber portalı Middle East Eye'a (MEE) konuşan muhalif Halid bin Ferhan, Prens Ahmed bin Abdülaziz ile Prens Mukrin bin Abdülaziz'e darbe çağrısı yaptı.

2013'te 'dan siyasi iltica almış olan Halid, tahtta otursa da oğlu Muhammed bin Selman'ın (MbS) hızla yükselip herkesin dizginlerini eline geçirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

'SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL'
''Kral Selman'ın sağlığı yerinde olsaydı, işler bu noktaya gelmezdi. Kamu politikasına baktığımızda Kral Selman'ın siyasi sahnede ve ekranlarda tümüyle namevcut olduğunu göruyoruz.''

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 19:32
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