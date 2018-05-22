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Genel Merkezi'nde

Büyük Birlik Partisi () Genel Başkanı , Genel Merkezi'ne geldi. 'ya teslim edilen milletvekili aday listelerine partililer tarafından tepki gösterdiği iddialarına yanıt veren Destici, "Bu ın arasına fitne sokmaya çalışanlar sadece avuçlarını yalar" dedi

Destici:Avuçlarını yalarlar
Genel Başkanı , "Milletvekilliği pazarlığı yaparak bu ın içinde olmadık" dedi.

Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'a teşekkür ziyaretinde bulundu. AK ne saat 17.00 sıralarında gelen Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. BBP'den 18 kişinin listede yer alması ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Destici, "Cumhur ittifakının içinde olmamızın sebebi asla bir milletvekilliği pazarlığı değil. Ülkemizin, devletimizin bekası için burada durduğumuzu ifade ettik ve bu inancımızı muhafaza ediyoruz. 24 Haziran'da da inanıyorum ki cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçilecektir ve cumhur ittifakı meclis çoğunluğunu da elde edecektir. Sahada yaptırdığımız çalışmalarda da bunu açık ve net görüyoruz. Parti olarak 18 arkadaşımız AK Parti listelerinden milletvekili adayı oldular. Bugün de Cumhurbaşkanımıza şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ziyaretinde bulundum. O tür iddialar gerçeği yansıtmıyor. Biz milletvekilliği pazarlığı yaparak bu ittifakın içinde yer almadık. Bu fitne ateşi yakmaya çalışanların çabaları beyhudedir" dedi.
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  • 22 Mayıs 2018, Salı 19:15
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