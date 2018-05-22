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'ın son durumu nasıl? Eşi açıkladı

Geçen hafta sonu evinde fenalaşan ve kaldırıldığı Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nnde a alınan ’dan iyi haber geldi. Ünlü sanatçının eşi Aylin Beyazlı Kırdar " Durumu iyi, yarın taburcu olacak" dedi.

Gökhan Kırdarın eşinden ilk açıklama
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  • 22 Mayıs 2018, Salı 18:13
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