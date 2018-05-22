"Yerine Sevemem" şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran, yaptığı dizi müzikleriyle de pek çok ödül kazanan Kırdar'ın yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alındı. Tüberkülozdan şüphelenildiği, sorunun anlaşılması için birtakım testlerin yapıldığı da gelen haberler arasında. Ünlü sanatçının eşi yaptığı açıklamada "Akciğer kanamasıyla geldik. Yoğun bakıma alındı. Doktorlar kanamayı durdurdu.3 gün yoğun bakımda kaldı. Şuan çok iyi durumda, yarın taburcu olacak." dedi.
Gökhan Kırdar'ın son durumu nasıl? Eşi açıkladı
Geçen hafta sonu evinde fenalaşan ve kaldırıldığı Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nnde yoğun bakıma alınan Gökhan Kırdar’dan iyi haber geldi. Ünlü sanatçının eşi Aylin Beyazlı Kırdar " Durumu iyi, yarın taburcu olacak" dedi.
Etiketler: Gökhan Kırdar , yoğun bakım
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