Dehş'e't-5

magandaları, dehşet saçtı.'nda seyir halindeki bir sürücü, önündeki otomobili bariyerlere sıkıştırdı.Öfkeli adam, aracından inerek kendisini bariyerlere sıkıştırdığı gerekçesiyle arkadaki aracın sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından aldığı beyzbol sopasıyla sürücüye saldırdı. Diğer sürücü de copla karşılık verince gerilim tırmandı. Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, bu sırada her 2 otomobilin içinde bulunan kadınlar korkuya kapıldı.Kavgayı ayıramayan kadınlar çağlık çığlığa bağırdı.Yolun ortasında yaşanan kavga sonucu her 2 sürücü de aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Trafiği altüst eden sürücüler, daha sonra araçlarına binerek gaza bastı.Birbirlerini yaralayan sürücüler, daha sonra araçlarına binip yollarına devam etti.