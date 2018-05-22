Dehş'e't-5

Trafik magandaları, dehşet saçtı. İstanbul Avcılar E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir sürücü, önündeki otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Sürücü, sinirlerine hakim olamadı. Öfkeli adam, aracından inerek kendisini bariyerlere sıkıştırdığı gerekçesiyle arkadaki aracın sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından aldığı beyzbol sopasıyla sürücüye saldırdı. Diğer sürücü de copla karşılık verince gerilim tırmandı. Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, bu sırada her 2 otomobilin içinde bulunan kadınlar korkuya kapıldı.
YUMRUK YUMRUĞA...
Kavgayı ayıramayan kadınlar çağlık çığlığa bağırdı. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle öfkeli sürücüler ayrıldı. Yolun ortasında yaşanan kavga sonucu her 2 sürücü de aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Trafiği altüst eden sürücüler, daha sonra araçlarına binerek gaza bastı. Karayolunda meydana gelen kavga anları ise kameralara yansıdı.
TRAFİK TERÖRÜ KAMERADA
Birbirlerini yaralayan sürücüler, daha sonra araçlarına binip yollarına devam etti.
YUMRUK YUMRUĞA...
Kavgayı ayıramayan kadınlar çağlık çığlığa bağırdı. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle öfkeli sürücüler ayrıldı. Yolun ortasında yaşanan kavga sonucu her 2 sürücü de aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Trafiği altüst eden sürücüler, daha sonra araçlarına binerek gaza bastı. Karayolunda meydana gelen kavga anları ise kameralara yansıdı.
TRAFİK TERÖRÜ KAMERADA
Birbirlerini yaralayan sürücüler, daha sonra araçlarına binip yollarına devam etti.
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