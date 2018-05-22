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'den 'ye Menbiç'i her türlü saldırıya karşı koruma sözü

’nin kuzeyindeki Menbiç kentini ziyaret eden öncülüğünde koalisyon güçlerinin, terör örgütü 'ye Menbiç'i her türlü saldırıya karşı koruma sözü verdiği iddia edildi.

ABD teröristlere söz verdi! Liderleri duyurdu

öncülüğündeki koalisyon güçleri 'nin kuzeyindeki Menbiçkentini ziyaret ederek, 'nden yetkililerle görüştü. ABD'nin maske örgütü 'Demokratik Suriye Güçleri'ne () bağlı sözde Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı Ebu Adıl, koalisyon askerleriyle yapılan toplantıda koalisyon güçlerinin kendilerine Menbiç'i savunacakları yönünde söz verdiğini söyledi.

ABD, MENBİÇ'E SİLAH VE ASKER SEVKİYATI YAPTI
Bölgeden edinilen bilgilere göre Afrin'in kontrolünü güçleri ile alan Türkiye'nin yeni hedeflerinden birisinin olduğu söylenen Menbiç'te askeri hareketliliğin arttığı belirtiliyor. ABD, Menbiç'e asker ve silah sevkiyatı yaparken, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Menbiç'e giderek Menbiç Askeri Meclisi ile üst düzey bir görüşme gerçekleştirdi.

TOPLANTIYA ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YETKİLİLER DE KATILDI
Menbiç Askeri Meclisi Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Menbic'de 'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyon ile Menbic Askeri Meclisi yetkililerinin bir toplantı gerçekleştirdikleri belirtildi.

Toplantı, ABD 'nı temsilen William Warbek, ve ABD'li General ile Menbiç Askeri Meclisi Başkanı Adıl ve Sözcüsü Şervan Derwiş'in katılımıyla gerçekleştirildi. Açıklamada koalisyon güçleri komutanlarından Jimmy Gerard'ın Menbic'de kalacaklarını ve bölgeyi her türlü saldırıya karşı koruyacaklarını söylediği kaydedildi.

BÖLGEDE ABD'NİN ASKERİ ÜSLERİ VAR
Menbiç'te ABD ve Fransa askerleri bulunurken, ABD'nin bölgede 2 askeri üssü de bulunuyor.

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 18:56
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