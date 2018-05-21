Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu; "Kendi adaylarımızı kendi listemizden gösterdik. CHP listesi ile ilgili bir çalışmamız olmadı" dedi.
İŞTE SAADET PARTİSİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
|ADANA
|1
|MUHAMMET ÇELEBİ
|KEYHIDIR
|SERBEST
|ADANA
|2
|AHMET
|BEYAZ
|YÖNETİCİ
|ADANA
|3
|AYŞE
|TOPAL
|EĞİTİMCİ
|ADANA
|4
|SÜLEYMAN
|ŞENOĞUL
|SERBEST
|ADANA
|5
|İBRAHİM
|ŞAHİN
|EMEKLİ
|ADANA
|6
|MUSTAFA
|ÇEKİLARIZ
|İNŞAATÇI
|ADANA
|7
|CUMA
|ŞAHİN
|YÖNETİCİ
|ADANA
|8
|YASEMİN
|KAPUKAYA
|YAYINCI
|ADANA
|9
|SELİM
|BİLGEN
|İŞ ADAMI
|ADANA
|10
|ABDULLAH
|KAYA
|MÜTEAHHİT
|ADANA
|11
|İBRAHİM
|KARA
|SERBEST
|ADANA
|12
|CENGİZ
|KAYADAN
|EMLAKÇI
|ADANA
|13
|OĞUZ
|GÜÇÜK
|TURİZİMCİ
|ADANA
|14
|ABDULLAH
|ÜMMETOĞLU
|ESNAF
|ADANA
|15
|UĞUR MURAT
|BUĞDAY
|SERBEST
|ADIYAMAN
|1
|HAŞİM
|ASNUK
|YÖNETİCİ
|ADIYAMAN
|2
|ABDULKADİR
|GÖZLEYİCİ
|SERBEST
|ADIYAMAN
|3
|CEMAL
|KILAVUZ
|EĞİTİMCİ
|ADIYAMAN
|4
|ABUZER
|TURHAN
|EĞİTİMCİ
|ADIYAMAN
|5
|FEHİM
|AYDIN
|ÖĞRENCİ
|AFYONKARAHİSAR
|1
|SEFA
|ŞENEL
|İŞ ADAMI
|AFYONKARAHİSAR
|2
|MUSTAFA
|TAŞKAPI
|İŞLETMECİ
|AFYONKARAHİSAR
|3
|HASAN BASRİ
|KANTAR
|AFYONKARAHİSAR
|4
|HASAN HÜSEYİN
|UĞURLU
|MALİ MÜŞAVİR
|AFYONKARAHİSAR
|5
|HALİT
|KUŞ
|İŞ ADAMI
|AFYONKARAHİSAR
|6
|YAŞAR
|KARAKAYA
|TÜCCAR
|AKSARAY
|1
|LEVENT SERDAR
|ŞAHİN
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|AKSARAY
|2
|AHMET
|BÜLBÜL
|İNŞAAT TEKNİKERİ
|AKSARAY
|3
|YUSUF KENAN
|DURMUŞ
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|AKSARAY
|4
|MUSTAFA
|AYHAN
|ESNAF
|AMASYA
|1
|MAHMUT
|ÇAKAR
|AVUKAT
|AMASYA
|2
|LEVENT
|ŞENOL
|EMEKLİ SUBAY
|AMASYA
|3
|NOĞMAN
|YÜKSEL
|TEKNİKER
|ANKARA-1
|1
|TANJU
|GÜVENDİREN
|EMEKLİ HAKİM
|ANKARA-1
|2
|FATİH
|BEYAZIT
|AVUKAT
|ANKARA-1
|3
|AHMET
|ÖZKÖK
|SERBEST
|ANKARA-1
|4
|HALİL
|ADIGÜZEL
|SERBEST
|ANKARA-1
|5
|İBRAHİM
|SAYIN
|ESNAF
|ANKARA-1
|6
|FARUK
|BELCİ
|SERBEST
|ANKARA-1
|7
|HATİCE NİHAL
|KORKUTAN
|AVUKAT
|ANKARA-1
|8
|HALİS
|BAL
|ESNAF
|ANKARA-1
|9
|MEHMET
|İNCİ
|İNŞAAT TEKNİKERİ
|ANKARA-1
|10
|EMRE
|AYGÜNOĞLU
|ESNAF
|ANKARA-1
|11
|AZİZE
|SAĞLAMYAŞAR
|ANKARA-1
|12
|MUSTAFA
|TOSUNER
|AVUKAT
|ANKARA-1
|13
|DİLARA
|ERANIL
|SERBEST
|ANKARA-2
|1
|İLYAS
|TONGÜÇ
|EĞİTİMCİ
|ANKARA-2
|2
|ALİ
|AKTAŞ
|AVUKAT
|ANKARA-2
|3
|ERSAN
|BİLGİN
|SERBEST
|ANKARA-2
|4
|MEHMET
|BALOĞLU
|TÜCCAR
|ANKARA-2
|5
|MUHAMMET FURKAN
|KAMALAK
|AVUKAT
|ANKARA-2
|6
|MERVE
|AYDINKÜÇÜK
|EV HANIMI
|ANKARA-2
|7
|BURHAN
|KIRMAN
|TÜCCAR
|ANKARA-2
|8
|BURHAN
|GÜMRÜKÇÜ
|SERBEST
|ANKARA-2
|9
|OSMAN
|OKTAY
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|ANKARA-2
|10
|TUGAY
|KARABULUT
|YÖNETİCİ
|ANKARA-2
|11
|İLYAS
|ŞEKER
|ÖĞRENCİ
|ANKARA-3
|1
|FATİH
|AYDIN
|EĞİTİMCİ
|ANKARA-3
|2
|PINAR
|GÖKMEN
|MÜHENDİS
|ANKARA-3
|3
|MEHMET FETHİ
|ÖZTÜRK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|ANKARA-3
|4
|MUSTAFA
|AYDIN
|EĞİTİMCİ
|ANKARA-3
|5
|ANKARA-3
|6
|MUAMMER
|GÜLAP
|EMEKLİ
|ANKARA-3
|7
|ÖMER
|GÜNAYDIN
|EĞİTİMCİ
|ANKARA-3
|8
|MÜZEYYEN
|SİMİT
|EV HANIMI
|ANKARA-3
|9
|YUSUF
|SUNAR
|YÖNETİCİ
|ANKARA-3
|10
|AHMET
|AVCI
|AVUKAT
|ANKARA-3
|11
|İSLAM
|MERTOĞLU
|YÖNETİCİ
|ANKARA-3
|12
|MEHMET ENES
|ŞAHİN
|SERBEST
|ANTALYA
|1
|HASAN
|BURGAN
|AVUKAT
|ANTALYA
|2
|ADEM
|SARICALAR
|AVUKAT
|ANTALYA
|3
|MEHMET FATİH
|TEKİN
|İŞ ADAMI
|ANTALYA
|4
|MEHMET EMİN
|GÖZÜKARA
|EĞİTİMCİ
|ANTALYA
|5
|ZÜBEYDE
|GÜLER
|EV HANIMI
|ANTALYA
|6
|RUKİYE
|GÜLŞEN
|EV HANIMI
|ANTALYA
|7
|DÖNAY
|UYAR
|PEDEGOJİ
|ANTALYA
|8
|SEYYİT HALİL
|TUNÇ
|ESNAF
|ANTALYA
|9
|RUMEYSA NUR
|ÇETECİ
|MİMAR
|ANTALYA
|10
|SERVET
|YILMAZ
|EV HANIMI
|ANTALYA
|11
|HAMZA
|KARAAĞAÇ
|EMEKLİ
|ANTALYA
|12
|MUSTAFA
|SİR
|YÖNETİCİ
|ANTALYA
|13
|ERGÜN
|EREN
|İŞLETMECİ
|ANTALYA
|14
|SÜLEYMAN
|AKINCI
|EMEKLİ
|ANTALYA
|15
|SEMİH SERDAR
|DEMİR
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|ANTALYA
|16
|SÜMEYYE
|GÜLDAL
|MİMAR
|ARDAHAN
|1
|HAKAN
|ÇAPAN
|EĞİTİMCİ
|ARDAHAN
|2
|MEHMET
|ŞİMŞEK
|SERBEST
|ARTVİN
|1
|SALİH
|BERBER
|AVUKAT
|ARTVİN
|2
|GÜLTEKİN
|SOYDAN
|MAKİNE TEKNİKERİ
|AYDIN
|1
|MEHMET İHSAN
|AYAYDIN
|İŞ ADAMI
|AYDIN
|2
|ALİ
|SÖĞÜT
|MÜHENDİS
|AYDIN
|3
|MUSA
|MUÇA
|SERBEST
|AYDIN
|4
|ÖZLEM
|ÖZTÜRK
|HEMŞİRE
|AYDIN
|5
|MEHMET
|YÖRÜK
|İŞLETMECİ
|AYDIN
|6
|SÜLEYMAN
|ATEŞ
|OPERATÖR
|AYDIN
|7
|FATİH
|KARAHAN
|İŞ ADAMI
|AYDIN
|8
|GÜLTEN
|HANÇER
|EV HANIMI
|AĞRI
|1
|MEHMET ZİYATTİN
|TOKAR
|MÜHENDİS
|AĞRI
|2
|AĞRI
|3
|AĞRI
|4
|BALIKESİR
|1
|MUSTAFA
|YILMAZ
|GAZETECİ
|BALIKESİR
|2
|EYÜP SABRİ
|SOLMAZ
|EĞİTİMCİ
|BALIKESİR
|3
|SEYFETTİN
|ÇÖZEL
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|BALIKESİR
|4
|RAMAZAN
|YILDIRIM
|AVUKAT
|BALIKESİR
|5
|ÖMER
|TAŞKIN
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|BALIKESİR
|6
|İBRAHİM
|HIDIR
|BESİCİ
|BALIKESİR
|7
|AHMET
|PINAR
|EMEKLİ
|BALIKESİR
|8
|SİNAN
|BAŞARAN
|TÜCCAR
|BALIKESİR
|9
|SALİH ORAL
|ÖVÜÇ
|YÖNETİCİ
|BARTIN
|1
|ÜNAL
|YURTBAY
|ESNAF
|BARTIN
|2
|MÜCAHİT ABDULLAH
|MEKEÇ
|SERBEST
|BATMAN
|1
|FARİS
|ÖZDEMİR
|EMEKLİ VEKİL
|BATMAN
|2
|MUSTAFA
|YILDIZ
|SERBEST
|BATMAN
|3
|MEHMET
|FIRAT
|EMEKLİ
|BATMAN
|4
|BATMAN
|5
|BAYBURT
|1
|MURAT
|GÜRBÜZ
|YÖNETİCİ
|BİLECİK
|1
|SEYFETTİN
|TIKIZ
|YÖNETİCİ
|BİLECİK
|2
|ETHEM
|ERSÖZ
|MÜHENDİS
|BİNGÖL
|1
|SUAT
|İŞCEN
|ELEKTRİKÇİ
|BİNGÖL
|2
|MUHAMMED FATİH
|TİRYAKİ
|VETERİNER
|BİNGÖL
|3
|VURAL
|KOŞUNKARTAY
|ÖĞRENCİ
|BİTLİS
|1
|ZİYA
|KALMACİ
|EMEKLİ
|BİTLİS
|2
|BİTLİS
|3
|MUHAMMED MEHDİ
|PERTEKLİ
|SERBEST
|BOLU
|1
|İSA
|SAYIN
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|BOLU
|2
|VEYSEL
|AYEROĞLU
|ESNAF
|BOLU
|3
|DAVUT
|KARAHAYDAR
|SERBEST
|BURDUR
|1
|FATİH
|TUNÇ
|ESNAF
|BURDUR
|2
|RAMAZAN
|KAYABAŞ
|DİN GÖREVLİSİ
|BURDUR
|3
|FETHİ
|SEMİZ
|İKTİSATÇI
|BURSA-1
|1
|GÖKHAN
|GERÇEK
|MÜHENDİS
|BURSA-1
|2
|BURAK
|ÇELİK
|VETERİNER
|BURSA-1
|3
|ELİF SULTAN
|ŞENDÖL
|ÖĞRENCİ
|BURSA-1
|4
|ALİ
|ÖNCEL
|ESNAF
|BURSA-1
|5
|HAMZA
|GÜRSEL
|ÖĞRETMEN
|BURSA-1
|6
|CENGİZ
|ARSLAN
|TİCARET
|BURSA-1
|7
|DOĞAN
|ÖZBÜYÜK
|İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
|BURSA-1
|8
|GÖKSEL RÜSTEM
|KARAKUZU
|SERBEST
|BURSA-1
|9
|RABİA
|IMAMAJ
|ÖĞRENCİ
|BURSA-1
|10
|YUNUS EMRE
|ÖZBİLEN
|ÖĞRENCİ
|BURSA-2
|1
|MEHMET
|ATMACA
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|BURSA-2
|2
|FİKRET
|BAYRAM
|GAZETECİ
|BURSA-2
|3
|EBRAR GÜLSÜM
|AYGÜN
|EĞİTİMCİ
|BURSA-2
|4
|HAMZA
|AYGÜN
|TÜCCAR
|BURSA-2
|5
|SALİH
|KOCATEPE
|YÖNETİCİ
|BURSA-2
|6
|KARYAĞDI
|BERKELİ
|VETERİNER
|BURSA-2
|7
|SELAHATTİN
|AFŞAR
|SERBEST
|BURSA-2
|8
|RABİA
|ÖRNEK
|HALKLA İLİŞKİLER
|BURSA-2
|9
|CUMA
|YILDIRAK
|BURSA-2
|10
|CAN
|TATAR
|SERBEST
|DENİZLİ
|1
|AHMET
|ERYILMAZ
|İŞ ADAMI
|DENİZLİ
|2
|TANER
|İZGİ
|MİMAR
|DENİZLİ
|3
|SEVİL
|AKTAŞ
|YÖNETİCİ
|DENİZLİ
|4
|ABDULLAH
|ÖZEREN
|AVUKAT
|DENİZLİ
|5
|HALİL İBRAHİM
|VAROL
|AVUKAT
|DENİZLİ
|6
|MEHMET ALİ
|SEZER
|AVUKAT
|DENİZLİ
|7
|MEHMED SAİD
|TOPUZ
|ÖĞRENCİ
|DENİZLİ
|8
|KUDRET
|İLHAN
|TİCARET
|DİYARBAKIR
|1
|SEYYİT HAŞIM
|HAŞİMİ
|İŞ ADAMI
|DİYARBAKIR
|2
|BÜLENT
|KAYA
|AVUKAT
|DİYARBAKIR
|3
|FESİH
|BOZAN
|YÖNETİCİ
|DİYARBAKIR
|4
|ALAADDİN
|TAN
|İŞ ADAMI
|DİYARBAKIR
|5
|HÜSEYİN İHSAN
|YENİCE
|AVUKAT
|DİYARBAKIR
|6
|MEHMET
|ÖCAL
|SERBEST
|DİYARBAKIR
|7
|ABDURRAHMAN
|ERGİN
|YÖNETİCİ
|DİYARBAKIR
|8
|MUHAMMET MUHYETTİN
|KAYAN
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|DİYARBAKIR
|9
|DİYARBAKIR
|10
|DİYARBAKIR
|11
|DİYARBAKIR
|12
|DÜZCE
|1
|MUSTAFA
|ZORLU
|İKTİSATÇI
|DÜZCE
|2
|AHMET SERDAR
|ERDEM
|ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|DÜZCE
|3
|FATİH MEHMET
|GÜNER
|ESNAF
|EDİRNE
|1
|ALİ ERHAN
|DEMİRKIRAN
|EMEKLİ
|EDİRNE
|2
|AYHAN
|ÖZKAN
|SERBEST
|EDİRNE
|3
|MANSUR
|İRİŞ
|SERBEST
|EDİRNE
|4
|RECAİ
|TAŞKIN
|EMEKLİ
|ELAZIĞ
|1
|İBRAHİM
|HACIBEKİROĞLU
|TÜCCAR
|ELAZIĞ
|2
|MUHAMMED NEDİM
|SADAK
|SERBEST
|ELAZIĞ
|3
|MUSTAFA
|EMRE
|İŞÇİ
|ELAZIĞ
|4
|ÖZKAN
|ERGEN
|İMAM HATİP
|ELAZIĞ
|5
|ABOBEKİR
|TANYILDIZI
|EMEKLİ
|ERZİNCAN
|1
|ALİ
|CEBECİ
|İŞ ADAMI
|ERZİNCAN
|2
|HALİL İBRAHİM
|KUTLU
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|ERZURUM
|1
|FAİK
|ÇALIK
|ESNAF
|ERZURUM
|2
|ABDULLAH
|POLAT
|SERBEST
|ERZURUM
|3
|MURAT
|OZAN
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|ERZURUM
|4
|NİZAMETTİN
|AKÇIL
|SERBEST
|ERZURUM
|5
|AYHAN
|ERKEM
|ESNAF
|ERZURUM
|6
|YUSUF
|KOLİKISA
|MÜHENDİS
|ESKİŞEHİR
|1
|FESİH
|BİNGÖL
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|ESKİŞEHİR
|2
|NAZİF
|AYAZ
|YÖNETİCİ
|ESKİŞEHİR
|3
|SERAP
|DEMİR
|SERBEST
|ESKİŞEHİR
|4
|MUHAMMET
|GÜNEY
|EMEKLİ
|ESKİŞEHİR
|5
|MUHAMMED ALİ
|KÖSE
|MUHASEBE UZMANI
|ESKİŞEHİR
|6
|YASİN
|YENTÜRK
|MÜTEAHHİT
|ESKİŞEHİR
|7
|ADİL
|KESER
|AVUKAT
|GAZİANTEP
|1
|AHMET FARUK
|ÜNSAL
|MÜHENDİS
|GAZİANTEP
|2
|HALİL
|KILIÇ
|AVUKAT
|GAZİANTEP
|3
|ŞIHMÜSLÜM
|BULANIK
|MÜTEAHHİT
|GAZİANTEP
|4
|MURAT
|ŞENEL
|AVUKAT
|GAZİANTEP
|5
|ALİ
|MULLAOĞLU
|SERBEST
|GAZİANTEP
|6
|MUSTAFA
|YAKUT
|SERBEST
|GAZİANTEP
|7
|MUSTAFA
|ÖZTÜRK
|TİCARET
|GAZİANTEP
|8
|ARZU
|KARTAL
|YÖNETİCİ
|GAZİANTEP
|9
|AHMET NECATİ
|SARI
|NAKLİYECİ
|GAZİANTEP
|10
|MEHMET HAYRİ
|GÖREN
|ÇİFTÇİ
|GAZİANTEP
|11
|ZEYNEL ABİDİN
|DARĞIN
|ESNAF
|GAZİANTEP
|12
|ADİLE GÜLAY
|İNGEL
|EV HANIMI
|GAZİANTEP
|13
|MUSTAFA
|AKAR
|ESNAF
|GAZİANTEP
|14
|HASAN
|KOCAMAN
|ESNAF
|GİRESUN
|1
|BEKİR
|DEMİRKAYA
|İŞ ADAMI
|GİRESUN
|2
|GÖKSEL
|GÜNEŞ
|AVUKAT
|GİRESUN
|3
|HAYATİ FİKRİ
|TOPKAR
|EMEKLİ
|GİRESUN
|4
|BEKİR
|TOSUN
|İŞ ADAMI
|GÜMÜŞHANE
|1
|AKIN
|DEMİR
|AVUKAT
|GÜMÜŞHANE
|2
|CELALETTİN
|KARAKOÇ
|EĞİTİMCİ
|HAKKARİ
|1
|ABDÜLVAHİT
|ÇİFTÇİ
|ESNAF
|HAKKARİ
|2
|YAVUZ
|DALGIÇ
|EMLAKÇI
|HAKKARİ
|3
|YUSUF
|KESKİN
|ESNAF
|HATAY
|1
|NECMETTİN
|ÇALIŞKAN
|İŞ ADAMI
|HATAY
|2
|MUSTAFA
|EĞE
|SİGORTACI
|HATAY
|3
|HALİL
|ÇELİK
|ESNAF
|HATAY
|4
|ABDULLAH AYDIN
|DEMİR
|YÖNETİCİ
|HATAY
|5
|AYŞEGÜL
|KÜÇÜK
|YÖNETİCİ
|HATAY
|6
|ATİLA
|EROL
|İŞ ADAMI
|HATAY
|7
|YUSUF
|ÇİÇEK
|İŞÇİ
|HATAY
|8
|RAMAZAN
|ÖKSÜZ
|İŞ ADAMI
|HATAY
|9
|FATİH
|DÖKMECİ
|TÜCCAR
|HATAY
|10
|MEHMET
|AYDOĞAN
|MUHASEBECİ
|HATAY
|11
|UĞUR
|URAL
|ZİRAAT TEKNİKERİ
|ISPARTA
|1
|CEVAT
|GENÇAY
|MOBİLYACI
|ISPARTA
|2
|DİNÇER
|DEMİREZEN
|SERBEST
|ISPARTA
|3
|İBRAHİM
|ATEŞ
|ESNAF
|ISPARTA
|4
|HÜSEYİN
|EROĞLU
|İNŞAAT TEKNİKERİ
|IĞDIR
|1
|ALİ
|GÜNER
|EĞİTİMCİ
|IĞDIR
|2
|SEYİT ZAHİR
|KOŞİK
|SERBEST
|İSTANBUL-1
|1
|ABDULLAH
|SEVİM
|EĞİTİMCİ
|İSTANBUL-1
|2
|YILMAZ
|BAYAT
|MÜHENDİS
|İSTANBUL-1
|3
|DİCLE
|ŞİT
|EV HANIMI
|İSTANBUL-1
|4
|AHMET
|TÜRKCAN
|YÖNETİCİ
|İSTANBUL-1
|5
|MEHMET ALİ
|ÖZGÜR
|İSTANBUL-1
|6
|PAKİZE
|YÜZBAŞIOĞLU
|İŞLETMECİ
|İSTANBUL-1
|7
|MEHMET FATİH
|AKDAĞOĞLU
|İNŞAAT TEKNİKERİ
|İSTANBUL-1
|8
|ABDULHALİM
|MEŞE
|YÖNETİCİ
|İSTANBUL-1
|9
|CEM KAYA
|KARATÜN
|AVUKAT
|İSTANBUL-1
|10
|ALEV
|SEZEN
|AVUKAT
|İSTANBUL-1
|11
|ADEM
|BOZ
|LOJİSTİK
|İSTANBUL-1
|12
|FEHİM
|HAVA
|TÜCCAR
|İSTANBUL-1
|13
|YUSUF
|YÜKSEL
|TÜCCAR
|İSTANBUL-1
|14
|ŞEREF
|KAÇMAZ
|İŞLETMECİ
|İSTANBUL-1
|15
|RESUL
|KILIÇ
|ESNAF
|İSTANBUL-1
|16
|ABDÜLKADİR
|ARSLAN
|TÜCCAR
|İSTANBUL-1
|17
|AHMET
|BARAN
|İSTANBUL-1
|18
|AYSUN
|BAYRAKTAR
|EV HANIMI
|İSTANBUL-1
|19
|RECEP
|KARAKOÇ
|İŞLETMECİ
|İSTANBUL-1
|20
|FAHRETTİN
|COŞKUN
|İSTANBUL-1
|21
|FESİH
|TAYBAR
|İSTANBUL-1
|22
|MUSTAFA
|KOCABEY
|AVUKAT
|İSTANBUL-1
|23
|TURGUT
|DANACI
|ESNAF
|İSTANBUL-1
|24
|ALİ KEMAL
|DERİN
|İSTANBUL-1
|25
|GONCA NUR
|ASLAN
|EV HANIMI
|İSTANBUL-1
|26
|MUHAMMET
|DUMAN
|AVUKAT
|İSTANBUL-1
|27
|MUAMMER
|KOÇ
|İLAHİYATÇI
|İSTANBUL-1
|28
|HALİL İBRAHİM
|SERBEST
|İSTANBUL-1
|29
|NAFİYE
|SAÇI
|ÖĞRENCİ
|İSTANBUL-1
|30
|ERDOĞAN
|USLU
|TÜCCAR
|İSTANBUL-1
|31
|MURAT
|ÇEKER
|İSTANBUL-1
|32
|SELAHATTİN
|ASLAN
|İSTANBUL-1
|33
|HAKAN
|AKTAŞ
|İKTİSATÇI
|İSTANBUL-1
|34
|İSTANBUL-1
|35
|İSTANBUL-2
|1
|BİROL
|AYDIN
|EĞİTİMCİ
|İSTANBUL-2
|2
|SAMET SAMİ
|TEMEL
|ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|İSTANBUL-2
|3
|MUSTAFA
|KAYA
|EĞİTİMCİ
|İSTANBUL-2
|4
|BİLAL
|AY
|İSTANBUL-2
|5
|FATMA NEVİN
|GÖKÇE
|İSTANBUL-2
|6
|MUHAMMED EMİN
|TOPSAKAL
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
|İSTANBUL-2
|7
|MUSTAFA
|YAMAN
|AVUKAT
|İSTANBUL-2
|8
|BİLAL
|AYDIN
|İKTİSATÇI
|İSTANBUL-2
|9
|MİKAİL
|KABAK
|DOKTOR
|İSTANBUL-2
|10
|TUĞRUL
|YALÇINKAYA
|İŞLETMECİ
|İSTANBUL-2
|11
|ZEYNEP ŞULE
|RIDVANOĞLU
|İSTANBUL-2
|12
|EROL
|URHAN
|İSTANBUL-2
|13
|ADEM
|AKBULUT
|İSTANBUL-2
|14
|ÖZGÜR
|ATAK
|İKTİSATÇI
|İSTANBUL-2
|15
|İLKER
|ÇİFTÇİ
|İŞLETMECİ
|İSTANBUL-2
|16
|RECEP
|POLAT
|İKTİSATÇI
|İSTANBUL-2
|17
|NİHAT
|ŞADOĞLU
|TÜCCAR
|İSTANBUL-2
|18
|MUHAMMED GAZİ
|KILIÇ
|İSTANBUL-2
|19
|YASEMİN BİLNUR
|ERENCİ
|İSTANBUL-2
|20
|HÜSEYİN
|AYDOĞAN
|TÜCCAR
|İSTANBUL-2
|21
|MEHMET FATİH
|AKYÜZLÜ
|İSTANBUL-2
|22
|MAHİR
|SEZGİN
|AVUKAT
|İSTANBUL-2
|23
|TÜLAY
|VIZVIZ
|İSTANBUL-2
|24
|MUSTAFA UĞUR
|DOĞAN
|İSTANBUL-2
|25
|NURSENA
|ULUSOY
|İSTANBUL-2
|26
|SELİM
|BAŞPINAR
|MÜHENDİS
|İSTANBUL-2
|27
|HABİBE
|ERDOĞAN
|İSTANBUL-2
|28
|İSTANBUL-3
|1
|ALTAN
|TAN
|MÜHENDİS
|İSTANBUL-3
|2
|HASAN
|BİTMEZ
|EĞİTİMCİ
|İSTANBUL-3
|3
|NAGEHAN GÜL
|ASİLTÜRK
|YÖNETİCİ
|İSTANBUL-3
|4
|İBRAHİM
|YILDIZ
|AVUKAT
|İSTANBUL-3
|5
|MESUT
|ÖZLEM
|MÜHENDİS
|İSTANBUL-3
|6
|EBRAR
|BEZCİ
|İŞLETMECİ
|İSTANBUL-3
|7
|YAŞAR
|AVCI
|İSTANBUL-3
|8
|OSMAN
|BAŞ
|ESNAF
|İSTANBUL-3
|9
|YUNUS
|AKSOY
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|İSTANBUL-3
|10
|MESUDE
|DÖNMEZ
|EV HANIMI
|İSTANBUL-3
|11
|NEŞET
|ÇEVİK
|TÜCCAR
|İSTANBUL-3
|12
|ADNAN
|HACIABDULLAHOĞLU
|KİMYAGER
|İSTANBUL-3
|13
|TUNCER
|KOĞA
|İSTANBUL-3
|14
|ENDER
|ESİNER
|İSTANBUL-3
|15
|KADİR
|TOKALI
|İSTANBUL-3
|16
|CANER
|BİTİŞ
|İSTANBUL-3
|17
|EMİNE
|ÖZTÜRK
|ULUSLARARASI ILIŞKİLER
|İSTANBUL-3
|18
|HASAN
|KARA
|İSTANBUL-3
|19
|ADNAN
|ŞAHİN
|EMEKLİ SUBAY
|İSTANBUL-3
|20
|AHMET
|ÖZSEVEN
|İSTANBUL-3
|21
|İLKNUR
|GÖKDEMİR
|TARİHÇİ
|İSTANBUL-3
|22
|SUAT
|KOÇYİĞİT
|AVUKAT
|İSTANBUL-3
|23
|FUNDA
|YALÇIN BOZKURT
|İSTANBUL-3
|24
|MUHAMMED TAHA
|KILIÇOĞLU
|EĞİTİMCİ
|İSTANBUL-3
|25
|FERİT
|DURBİN
|AVUKAT
|İSTANBUL-3
|26
|ÖMER
|KOÇAK
|TEKNİKER
|İSTANBUL-3
|27
|BİLAL
|TATAR
|TÜCCAR
|İSTANBUL-3
|28
|MEVLÜT İRFAN
|BAHADIR
|AVUKAT
|İSTANBUL-3
|29
|FEYZA
|GÜRBÜZ
|ULUSLARARASI ILIŞKİLER
|İSTANBUL-3
|30
|MUHAMMED MUSAB
|DEMİRER
|AVUKAT
|İSTANBUL-3
|31
|KENAN
|KARAGÜZEL
|ESNAF
|İSTANBUL-3
|32
|MUSTAFA
|ÇALKAN
|İSTANBUL-3
|33
|İSTANBUL-3
|34
|İSTANBUL-3
|35
|İZMİR-1
|1
|ZEKERİYE
|HAZIRBULAN
|MÜHENDİS
|İZMİR-1
|2
|OZAN
|GANİÜSMEN
|DOKTOR
|İZMİR-1
|3
|TURHAN
|TUTUMLU
|AVUKAT
|İZMİR-1
|4
|MÜMİN
|BAŞTÜRK
|ELEKTRİK TEKNİSYENİ
|İZMİR-1
|5
|SELÇUK
|KAVUŞAN
|PAZARLAMA
|İZMİR-1
|6
|SUNA
|CANITEZ
|EMEKLİ
|İZMİR-1
|7
|UĞUR
|TÜRKER
|MÜHENDİS
|İZMİR-1
|8
|HAMZA
|DEMİR
|MÜHENDİS
|İZMİR-1
|9
|İBRAHİM
|DEMİR
|AVUKAT
|İZMİR-1
|10
|BEKİR
|ÇALIŞKAN
|MALİ MÜŞAVİR
|İZMİR-1
|11
|HALİL
|YALÇINKAYA
|ESNAF
|İZMİR-1
|12
|KASIM
|OCAK
|BANKACI
|İZMİR-1
|13
|FURKAN
|TURGUT
|ÖĞRENCİ
|İZMİR-1
|14
|MEHMET EMİN
|ALTINBAŞ
|ESNAF
|İZMİR-2
|1
|ŞERAFETTİN
|KILIÇ
|MALİ MÜŞAVİR
|İZMİR-2
|2
|CEREN
|KARA
|YÖNETİCİ
|İZMİR-2
|3
|VEDAT
|KOLUKISA
|AVUKAT
|İZMİR-2
|4
|MESUT
|DAĞ
|MİMAR
|İZMİR-2
|5
|ZEKİ
|KAYA
|MÜHENDİS
|İZMİR-2
|6
|MEHMET EMRE
|BOZABA
|DİŞ HEKİMİ
|İZMİR-2
|7
|ALİ
|ÇAKIR
|İŞ ADAMI
|İZMİR-2
|8
|ŞAHAP
|BOZKURT
|ÇİFÇİ
|İZMİR-2
|9
|MUHSİN
|GİRCUDE
|SERBEST
|İZMİR-2
|10
|SERVET
|YILDIZ
|ESNAF
|İZMİR-2
|11
|SÜMEYYE
|ORHAN
|EV HANIMI
|İZMİR-2
|12
|MAHMUT
|DOST
|İLAHİYATÇI
|İZMİR-2
|13
|ERDEM
|YILMAZ
|ESNAF
|İZMİR-2
|14
|İSMET
|TOPAL
|EMEKLİ
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|ÖKKEŞ
|NARLI
|TEKSTİL MÜHENDİSİ
|KAHRAMANMARAŞ
|2
|VAHAP
|KARPINAR
|ÖĞRETMEN
|KAHRAMANMARAŞ
|3
|İSHAK
|KÖROĞLU
|İŞ ADAMI
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|SULTAN
|KAMALAK
|EV HANIMI
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|CİHAT
|DİNLER
|YÖNETİCİ
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|MANSUR
|ÖZCAN
|TEKNİKER
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|BURAK
|DOLUZENGİN
|AVUKAT
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|AHMET
|ZOR
|SERBEST
|KARABÜK
|1
|MUHSİN
|ÇEBİ
|ESNAF
|KARABÜK
|2
|MEHMET
|YÜCE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|KARABÜK
|3
|İSMAİL
|KİRENLİ
|EMEKLİ
|KARAMAN
|1
|ORHAN
|SOYDAN
|YÖNETİCİ
|KARAMAN
|2
|ALİ
|ÇİFTÇİ
|EMEKLİ
|KARAMAN
|3
|MELEKHAN
|KAVAS
|EV HANIMI
|KARS
|1
|SEZGİN
|YILDIZ
|EĞİTİMCİ
|KARS
|2
|BÜLENT
|ALTUN
|OTOMOTİV
|KARS
|3
|TAHİR
|TAHİROĞLU
|İKTİSATÇI
|KASTAMONU
|1
|BİLAL
|ÇODUR
|SERBEST
|KASTAMONU
|2
|NECATİ
|YAVUZ
|EMEKLİ
|KASTAMONU
|3
|HULUSİ
|ÖZBEK
|SERBEST
|KAYSERİ
|1
|MAHMUT
|ARIKAN
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|KAYSERİ
|2
|HAŞİM
|ÖZÇELİK
|HARİTA MÜHENDİSİ
|KAYSERİ
|3
|AHMET
|ULUSOY
|SİGORTA ACENTESİ
|KAYSERİ
|4
|HATİCE SÜMEYYE
|BOZKURT
|PSİKOLOG
|KAYSERİ
|5
|İSMAİL
|ÇELEBİ
|EMEKLİ
|KAYSERİ
|6
|BAKİ
|COŞKUN
|AVUKAT
|KAYSERİ
|7
|İBRAHİM
|BIYIKLIOĞLU
|MÜHENDİS
|KAYSERİ
|8
|ASİYE
|ÇAKIRLI
|ESNAF
|KAYSERİ
|9
|ÖZKAN
|YÜREK
|AVUKAT
|KAYSERİ
|10
|RABİA
|ÇAĞRICI
|ÖĞRENCİ
|KIRIKKALE
|1
|FARUK
|VURGUN
|TEKNİKER
|KIRIKKALE
|2
|SELAMİ
|ÇAKIR
|İŞÇİ
|KIRIKKALE
|3
|MÜİN
|YILDIZ
|EMEKLİ
|KIRKLARELİ
|1
|SALİH MEHMET
|AYDIN
|YÖNETİCİ
|KIRKLARELİ
|2
|GÜNER
|AYDIN
|İŞ ADAMI
|KIRKLARELİ
|3
|BÜŞRA
|SAVAŞ
|ÖĞRETMEN
|KIRŞEHİR
|1
|MUSTAFA
|ÇAKIR
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|KIRŞEHİR
|2
|HÜSEYİN
|ESERER
|İMAM HATİP
|KİLİS
|1
|ŞERİF
|KARAKURT
|İKTİSATÇI
|KİLİS
|2
|MEHMET SALİH
|ÖZOĞUZ
|SERBEST
|KOCAELİ
|1
|SİNAN
|EJDEROĞLU
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|KOCAELİ
|2
|RECEP
|SARIDOĞAN
|ESNAF
|KOCAELİ
|3
|REYHAN
|ŞENGÜN
|GİYİM TASARIM
|KOCAELİ
|4
|VOLKAN
|GEMİKSİZ
|TİCARET
|KOCAELİ
|5
|İBRAHİM
|BIYIKLI
|İŞLETMECİ
|KOCAELİ
|6
|NİHAT
|YILDIZ
|İŞ ADAMI
|KOCAELİ
|7
|SİNAN
|YOLCU
|SERBEST
|KOCAELİ
|8
|ÖMER FARUK
|YILDIRIM
|AVUKAT
|KOCAELİ
|9
|SEDAT
|USLU
|YÖNETİCİ
|KOCAELİ
|10
|FAHRETTİN
|TAŞKAYA
|TÜCCAR
|KOCAELİ
|11
|FATMA BETÜL
|ULUDAĞ
|EV HANIMI
|KOCAELİ
|12
|FATİH
|KARAMAN
|PAZARLAMA
|KOCAELİ
|13
|LATİF GÖKHAN
|DURTAŞ
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|KONYA
|1
|MUSTAFA
|ÖZKAFA
|YÖNETİCİ
|KONYA
|2
|HASAN HÜSEYİN
|UYAR
|AVUKAT
|KONYA
|3
|MUSTAFA
|DERBENTLİ
|AVUKAT
|KONYA
|4
|SİNAN
|TOPRAK
|MÜHENDİS
|KONYA
|5
|MUHAMMET
|UZUN
|TİCARET
|KONYA
|6
|AHMET
|BÜYÜKTERMİYECİ
|TİCARET
|KONYA
|7
|YAVUZ
|AYDIN
|EMEKLİ
|KONYA
|8
|KENAN
|ÖZCAN
|MÜHENDİS
|KONYA
|9
|İSMAİL HAKKI
|BACAK
|SANAYİCİ
|KONYA
|10
|İSMAİL
|AYDİLEK
|EĞİTİMCİ
|KONYA
|11
|MAHMUT SAMİ
|BÜYÜKYILMAZ
|AVUKAT
|KONYA
|12
|İSMAİL
|BULUT
|MÜHENDİS
|KONYA
|13
|ÖMER
|MÜCEVHER
|MÜHENDİS
|KONYA
|14
|SEFA
|YILMAZ
|ÖĞRENCİ
|KONYA
|15
|KERİM
|ŞENEL
|EMEKLİ
|KÜTAHYA
|1
|ÖMER FARUK
|EVREN
|ÖZEL DANIŞMAN
|KÜTAHYA
|2
|FATİH
|BOZAN
|İŞLETMECİ
|KÜTAHYA
|3
|NURULLAH
|GÜNGÖR
|ÖĞRENCİ
|KÜTAHYA
|4
|HASAN
|ÖZBAL
|ÖĞRENCİ
|KÜTAHYA
|5
|RÜMEYSA
|POYRAZ
|ÖĞRENCİ
|MALATYA
|1
|MEHMET KAYA
|ASİLTÜRK
|İŞ ADAMI
|MALATYA
|2
|ABUZER
|GÖGÜS
|VETERİNER
|MALATYA
|3
|YUNUS
|SAVAŞ
|SERBEST
|MALATYA
|4
|MUSTAFA
|PARLAKYILDIZ
|ESNAF
|MALATYA
|5
|MUHAMMET İKBAL
|YILDIZ
|ÖĞRENCİ
|MALATYA
|6
|ADNAN
|ÖZDEMİR
|EMEKLİ
|MANİSA
|1
|MEHMET
|ÖNAL
|İŞ ADAMI
|MANİSA
|2
|MUSTAFA ARİF
|AYSU
|SERBEST
|MANİSA
|3
|ZEKAYİ
|YILMAZ
|ESNAF
|MANİSA
|4
|BİLAL
|KİŞEÇOK
|MÜTEAHHİT
|MANİSA
|5
|ABDULLAH
|YILMAZ
|EMEKLİ
|MANİSA
|6
|MEHMET
|TONBALAK
|DİN GÖREVLİSİ
|MANİSA
|7
|OLGUN OKTAY
|DEMİRCAN
|EMEKLİ ASKER
|MANİSA
|8
|MUSTAFA
|ERKAN
|İŞÇİ
|MANİSA
|9
|MUHAMMET FATİH
|KAYA
|ÖĞRENCİ
|MANİSA
|10
|NİHAT
|KOCAÇAKIR
|ÖĞRENCİ
|MARDİN
|1
|MEHMET ALİ
|KILIÇ
|EĞİTİMCİ
|MARDİN
|2
|MEHMET
|YILDIZ
|ÖĞRETMEN
|MARDİN
|3
|SUUT
|CEVHEROĞLU
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|MARDİN
|4
|AHMET
|İLETMİŞ
|TÜCCAR
|MARDİN
|5
|HALİME
|DABAKOĞLU
|EV HANIMI
|MARDİN
|6
|ÖMER
|ÇİFÇİ
|TEKNİKER
|MERSİN
|1
|SONER
|ÇONTAR
|VETERİNER
|MERSİN
|2
|NURBAKİ
|ŞAHİN
|DIŞ TİCARET
|MERSİN
|3
|AYHAN
|BAYRAM
|MUHASEBECŞ
|MERSİN
|4
|ESAT
|GÜNEŞ
|SERBEST
|MERSİN
|5
|BURAK
|CANLI
|AVUKAT
|MERSİN
|6
|BEKİR
|AYDIN
|REKLAMCI
|MERSİN
|7
|HASİBE
|YILDIZ
|EV HANIMI
|MERSİN
|8
|REMZİ
|YİĞİTALP
|SERBEST
|MERSİN
|9
|GÖKHAN
|ALAGÖZ
|MÜHENDİS
|MERSİN
|10
|MUSTAFA
|CAN
|SERBEST
|MERSİN
|11
|ARİF
|ŞAHBAZ
|SERBEST
|MERSİN
|12
|AYŞE GÜLİZ
|YENEN
|EV HANIMI
|MERSİN
|13
|YUSUF
|GÜLMEZ
|DEKORASYON
|MUĞLA
|1
|ÖMER
|ULUDAĞ
|TASARIMCI
|MUĞLA
|2
|İLHAN
|ÖZLER
|ESNAF
|MUĞLA
|3
|FURKAN
|DUMAN
|MİMAR
|MUĞLA
|4
|MUHAMMED NECİP
|GENCER
|SERBEST
|MUĞLA
|5
|SALİHA
|GÜZEL
|EV HANIMI
|MUĞLA
|6
|MUSA
|ERGİN
|SERBEST
|MUĞLA
|7
|SAYİT
|AYDIN
|EMEKLİ
|MUŞ
|1
|NAZIM
|ÇELİK
|TÜCCAR
|MUŞ
|2
|MEHMET ŞAH
|SABAK
|SERBEST
|MUŞ
|3
|KEMAL
|İNDİÇ
|ÇİFTÇİ
|MUŞ
|4
|HUDEYDA
|BOZYEL
|İŞÇİ
|NEVŞEHİR
|1
|MUSTAFA
|AYDEMİR
|İLAHİYATÇI
|NEVŞEHİR
|2
|ABBAS
|BÜKEN
|SERBEST
|NEVŞEHİR
|3
|MUAMMER
|KEÇE
|SERBEST
|NİĞDE
|1
|AHMET
|BİNİCİ
|SERBEST
|NİĞDE
|2
|TAKİ
|KUZHAN
|NİĞDE
|3
|NEDİME FATMA
|KOÇER
|EV HANIMI
|ORDU
|1
|ERKAN
|TEMİZ
|AVUKAT
|ORDU
|2
|MUAMMER
|BİLGİÇ
|EĞİTİMCİ
|ORDU
|3
|AHMET
|TOKLUCUOĞLU
|HALKLA İLİŞKİLER
|ORDU
|4
|HALİT
|DUYAR
|MÜHENDİS
|ORDU
|5
|ERHAN
|KAYA
|VETERİNER
|ORDU
|6
|AHMET
|TOPALOĞLU
|İKTİSATÇI
|OSMANİYE
|1
|İSLAM
|KORKMAZ
|İŞLETMECİ
|OSMANİYE
|2
|MAHMUT
|USTAHALİLOĞLU
|AVUKAT
|OSMANİYE
|3
|ORHAN
|İLENGİZ
|YÖNETİCİ
|OSMANİYE
|4
|ÖKKEŞ
|DAĞLI
|SERBEST
|RİZE
|1
|MUHAMMET
|KAÇAR
|AVUKAT
|RİZE
|2
|GÜLHAN
|HAFIZOĞLU
|EĞİTİMCİ
|RİZE
|3
|BURAK
|UZUN
|SERBEST
|SAKARYA
|1
|EYÜP
|YILDIRIM
|SERBEST
|SAKARYA
|2
|ALİ
|SEYYAR
|İKTİSATÇI
|SAKARYA
|3
|ŞEREF
|TAN
|İŞ ADAMI
|SAKARYA
|4
|ALİ FETHİ
|GÜRLER
|AVUKAT
|SAKARYA
|5
|AYŞE
|GÜÇLÜ
|SERBEST
|SAKARYA
|6
|KERİM ALİ
|AKSOY
|İŞLETMECİ
|SAKARYA
|7
|FURKAN
|CEBECİ
|ESNAF
|SAMSUN
|1
|İSMAİL HAKKI
|AKKİRAZ
|EĞİTİMCİ
|SAMSUN
|2
|MUSTAFA
|ÖCAL
|SERBEST
|SAMSUN
|3
|HASAN
|ÖZTÜRK
|SİGORTACI
|SAMSUN
|4
|İBRAHİM
|GÜMÜŞOĞLU
|YÖNETİCİ
|SAMSUN
|5
|BUŞRA
|GENEZ
|JEOFİZİK MÜHENDİSİ
|SAMSUN
|6
|ABDULVAHAP
|BİLEN
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
|SAMSUN
|7
|MUHAMMET
|KUZUBAŞ
|AKADEMİSYEN
|SAMSUN
|8
|HÜSEYİN
|ŞİMŞEK
|TÜCCAR
|SAMSUN
|9
|ŞUAYIP
|SARI
|İŞ ADAMI
|SİİRT
|1
|MEMET SAMİ
|ARIKAN
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|SİİRT
|2
|MEHMET NURULLAH
|IŞIK
|ULUSLARARASI ILIŞKİLER
|SİİRT
|3
|BARIŞ
|ÖZCAN
|ESNAF
|SİNOP
|1
|İSLAM
|İNCE
|İŞ ADAMI
|SİNOP
|2
|MUSA
|AKMAN
|YÖNETİCİ
|SİVAS
|1
|DURSUN
|COŞAR
|MALİ MÜŞAVİR
|SİVAS
|2
|MİHRİBAN
|GELDİ
|EV HANIMI
|SİVAS
|3
|MEHMET
|ÖZTÜRK
|İŞ ADAMI
|SİVAS
|4
|YAHYA
|NALBANT
|SERBEST
|SİVAS
|5
|SAFA
|ÇİĞDEM
|SERBEST
|TEKİRDAĞ
|1
|ARSLAN
|ATEŞ
|YÖNETİCİ
|TEKİRDAĞ
|2
|UĞUR
|GÜREL
|MALİ MÜŞAVİR
|TEKİRDAĞ
|3
|İBRAHİM
|İNCİ
|MÜHENDİS
|TEKİRDAĞ
|4
|HALİL İBRAHİM
|KART
|SERBEST
|TEKİRDAĞ
|5
|MUHAMMET
|ÖZKÜTÜKÇÜ
|İKTİSATÇI
|TEKİRDAĞ
|6
|MUHAMMED
|YAMAN
|ÖĞRENCİ
|TEKİRDAĞ
|7
|FATİH
|TOYTEKİN
|ÖĞRENCİ
|TOKAT
|1
|BİLAL METEHAN
|AYDIN
|MÜHENDİS
|TOKAT
|2
|SADİ
|ARHAN
|SERBEST
|TOKAT
|3
|AYŞE
|GÖNAN
|EĞİTİMCİ
|TOKAT
|4
|İHSAN
|YİĞİT
|İŞLETMECİ
|TOKAT
|5
|ALİ
|KÜÇÜK
|SERBEST
|TRABZON
|1
|CEVAT
|KURT
|ESNAF
|TRABZON
|2
|MURAT
|ÖZCAN
|EĞİTİMCİ
|TRABZON
|3
|ÜMİT
|ÇEBİ
|YÖNETİCİ
|TRABZON
|4
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