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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. O parti 24 Haziran seçimlerine katılmayacak

'nin 24 Haziran için milletvekili adayları belli oldu

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

Saadet Partisinin adayları belli oldu

lideri Karamollaoğlu; "Kendi adaylarımızı kendi listemizden gösterdik. CHP listesi ile ilgili bir çalışmamız olmadı" dedi.

İŞTE SAADET PARTİSİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

ADANA1MUHAMMET ÇELEBİKEYHIDIRSERBEST
ADANA2AHMETBEYAZYÖNETİCİ
ADANA3AYŞETOPALEĞİTİMCİ
ADANA4SÜLEYMANŞENOĞULSERBEST
ADANA5İBRAHİMŞAHİNEMEKLİ
ADANA6MUSTAFAÇEKİLARIZİNŞAATÇI
ADANA7CUMAŞAHİNYÖNETİCİ
ADANA8YASEMİNKAPUKAYAYAYINCI
ADANA9SELİMBİLGENİŞ ADAMI
ADANA10ABDULLAHKAYAMÜTEAHHİT
ADANA11İBRAHİMKARASERBEST
ADANA12CENGİZKAYADANEMLAKÇI
ADANA13OĞUZGÜÇÜKTURİZİMCİ
ADANA14ABDULLAHÜMMETOĞLUESNAF
ADANA15UĞUR MURATBUĞDAYSERBEST
ADIYAMAN1HAŞİMASNUKYÖNETİCİ
ADIYAMAN2ABDULKADİRGÖZLEYİCİSERBEST
ADIYAMAN3CEMALKILAVUZEĞİTİMCİ
ADIYAMAN4ABUZERTURHANEĞİTİMCİ
ADIYAMAN5FEHİMAYDINÖĞRENCİ
AFYONKARAHİSAR1SEFAŞENELİŞ ADAMI
AFYONKARAHİSAR2MUSTAFATAŞKAPIİŞLETMECİ
AFYONKARAHİSAR3HASAN BASRİKANTAR
AFYONKARAHİSAR4HASAN HÜSEYİNUĞURLUMALİ MÜŞAVİR
AFYONKARAHİSAR5HALİTKUŞİŞ ADAMI
AFYONKARAHİSAR6YAŞARKARAKAYATÜCCAR
AKSARAY1LEVENT SERDARŞAHİNMAKİNE MÜHENDİSİ
AKSARAY2AHMETBÜLBÜLİNŞAAT TEKNİKERİ
AKSARAY3YUSUF KENANDURMUŞİNŞAAT MÜHENDİSİ
AKSARAY4MUSTAFAAYHANESNAF
AMASYA1MAHMUTÇAKARAVUKAT
AMASYA2LEVENTŞENOLEMEKLİ SUBAY
AMASYA3NOĞMANYÜKSELTEKNİKER
ANKARA-11TANJUGÜVENDİRENEMEKLİ HAKİM
ANKARA-12FATİHBEYAZITAVUKAT
ANKARA-13AHMETÖZKÖKSERBEST
ANKARA-14HALİLADIGÜZELSERBEST
ANKARA-15İBRAHİMSAYINESNAF
ANKARA-16FARUKBELCİSERBEST
ANKARA-17HATİCE NİHALKORKUTANAVUKAT
ANKARA-18HALİSBALESNAF
ANKARA-19MEHMETİNCİİNŞAAT TEKNİKERİ
ANKARA-110EMREAYGÜNOĞLUESNAF
ANKARA-111AZİZESAĞLAMYAŞAR
ANKARA-112MUSTAFATOSUNERAVUKAT
ANKARA-113DİLARAERANILSERBEST
ANKARA-21İLYASTONGÜÇEĞİTİMCİ
ANKARA-22ALİAKTAŞAVUKAT
ANKARA-23ERSANBİLGİNSERBEST
ANKARA-24MEHMETBALOĞLUTÜCCAR
ANKARA-25MUHAMMET FURKANKAMALAKAVUKAT
ANKARA-26MERVEAYDINKÜÇÜKEV HANIMI
ANKARA-27BURHANKIRMANTÜCCAR
ANKARA-28BURHANGÜMRÜKÇÜSERBEST
ANKARA-29OSMANOKTAYZİRAAT MÜHENDİSİ
ANKARA-210TUGAYKARABULUTYÖNETİCİ
ANKARA-211İLYASŞEKERÖĞRENCİ
ANKARA-31FATİHAYDINEĞİTİMCİ
ANKARA-32PINARGÖKMENMÜHENDİS
ANKARA-33MEHMET FETHİÖZTÜRKİNŞAAT MÜHENDİSİ
ANKARA-34MUSTAFAAYDINEĞİTİMCİ
ANKARA-35
ANKARA-36MUAMMERGÜLAPEMEKLİ
ANKARA-37ÖMERGÜNAYDINEĞİTİMCİ
ANKARA-38MÜZEYYENSİMİTEV HANIMI
ANKARA-39YUSUFSUNARYÖNETİCİ
ANKARA-310AHMETAVCIAVUKAT
ANKARA-311İSLAMMERTOĞLUYÖNETİCİ
ANKARA-312MEHMET ENESŞAHİNSERBEST
ANTALYA1HASANBURGANAVUKAT
ANTALYA2ADEMSARICALARAVUKAT
ANTALYA3MEHMET FATİHTEKİNİŞ ADAMI
ANTALYA4MEHMET EMİNGÖZÜKARAEĞİTİMCİ
ANTALYA5ZÜBEYDEGÜLEREV HANIMI
ANTALYA6RUKİYEGÜLŞENEV HANIMI
ANTALYA7DÖNAYUYARPEDEGOJİ
ANTALYA8SEYYİT HALİLTUNÇESNAF
ANTALYA9RUMEYSA NURÇETECİMİMAR
ANTALYA10SERVETYILMAZEV HANIMI
ANTALYA11HAMZAKARAAĞAÇEMEKLİ
ANTALYA12MUSTAFASİRYÖNETİCİ
ANTALYA13ERGÜNERENİŞLETMECİ
ANTALYA14SÜLEYMANAKINCIEMEKLİ
ANTALYA15SEMİH SERDARDEMİRZİRAAT MÜHENDİSİ
ANTALYA16SÜMEYYEGÜLDALMİMAR
ARDAHAN1HAKANÇAPANEĞİTİMCİ
ARDAHAN2MEHMETŞİMŞEKSERBEST
ARTVİN1SALİHBERBERAVUKAT
ARTVİN2GÜLTEKİNSOYDANMAKİNE TEKNİKERİ
AYDIN1MEHMET İHSANAYAYDINİŞ ADAMI
AYDIN2ALİSÖĞÜTMÜHENDİS
AYDIN3MUSAMUÇASERBEST
AYDIN4ÖZLEMÖZTÜRKHEMŞİRE
AYDIN5MEHMETYÖRÜKİŞLETMECİ
AYDIN6SÜLEYMANATEŞOPERATÖR
AYDIN7FATİHKARAHANİŞ ADAMI
AYDIN8GÜLTENHANÇEREV HANIMI
AĞRI1MEHMET ZİYATTİNTOKARMÜHENDİS
AĞRI2
AĞRI3
AĞRI4
BALIKESİR1MUSTAFAYILMAZGAZETECİ
BALIKESİR2EYÜP SABRİSOLMAZEĞİTİMCİ
BALIKESİR3SEYFETTİNÇÖZELEMEKLİ ÖĞRETMEN
BALIKESİR4RAMAZANYILDIRIMAVUKAT
BALIKESİR5ÖMERTAŞKINEMEKLİ ÖĞRETMEN
BALIKESİR6İBRAHİMHIDIRBESİCİ
BALIKESİR7AHMETPINAREMEKLİ
BALIKESİR8SİNANBAŞARANTÜCCAR
BALIKESİR9SALİH ORALÖVÜÇYÖNETİCİ
BARTIN1ÜNALYURTBAYESNAF
BARTIN2MÜCAHİT ABDULLAHMEKEÇSERBEST
BATMAN1FARİSÖZDEMİREMEKLİ VEKİL
BATMAN2MUSTAFAYILDIZSERBEST
BATMAN3MEHMETFIRATEMEKLİ
BATMAN4
BATMAN5
BAYBURT1MURATGÜRBÜZYÖNETİCİ
BİLECİK1SEYFETTİNTIKIZYÖNETİCİ
BİLECİK2ETHEMERSÖZMÜHENDİS
BİNGÖL1SUATİŞCENELEKTRİKÇİ
BİNGÖL2MUHAMMED FATİHTİRYAKİVETERİNER
BİNGÖL3VURALKOŞUNKARTAYÖĞRENCİ
BİTLİS1ZİYAKALMACİEMEKLİ
BİTLİS2
BİTLİS3MUHAMMED MEHDİPERTEKLİSERBEST
BOLU1İSASAYINİNŞAAT MÜHENDİSİ
BOLU2VEYSELAYEROĞLUESNAF
BOLU3DAVUTKARAHAYDARSERBEST
BURDUR1FATİHTUNÇESNAF
BURDUR2RAMAZANKAYABAŞDİN GÖREVLİSİ
BURDUR3FETHİSEMİZİKTİSATÇI
BURSA-11GÖKHANGERÇEKMÜHENDİS
BURSA-12BURAKÇELİKVETERİNER
BURSA-13ELİF SULTANŞENDÖLÖĞRENCİ
BURSA-14ALİÖNCELESNAF
BURSA-15HAMZAGÜRSELÖĞRETMEN
BURSA-16CENGİZARSLANTİCARET
BURSA-17DOĞANÖZBÜYÜKİŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
BURSA-18GÖKSEL RÜSTEMKARAKUZUSERBEST
BURSA-19RABİAIMAMAJÖĞRENCİ
BURSA-110YUNUS EMREÖZBİLENÖĞRENCİ
BURSA-21MEHMETATMACAİNŞAAT MÜHENDİSİ
BURSA-22FİKRETBAYRAMGAZETECİ
BURSA-23EBRAR GÜLSÜMAYGÜNEĞİTİMCİ
BURSA-24HAMZAAYGÜNTÜCCAR
BURSA-25SALİHKOCATEPEYÖNETİCİ
BURSA-26KARYAĞDIBERKELİVETERİNER
BURSA-27SELAHATTİNAFŞARSERBEST
BURSA-28RABİAÖRNEKHALKLA İLİŞKİLER
BURSA-29CUMAYILDIRAK
BURSA-210CANTATARSERBEST
DENİZLİ1AHMETERYILMAZİŞ ADAMI
DENİZLİ2TANERİZGİMİMAR
DENİZLİ3SEVİLAKTAŞYÖNETİCİ
DENİZLİ4ABDULLAHÖZERENAVUKAT
DENİZLİ5HALİL İBRAHİMVAROLAVUKAT
DENİZLİ6MEHMET ALİSEZERAVUKAT
DENİZLİ7MEHMED SAİDTOPUZÖĞRENCİ
DENİZLİ8KUDRETİLHANTİCARET
DİYARBAKIR1SEYYİT HAŞIMHAŞİMİİŞ ADAMI
DİYARBAKIR2BÜLENTKAYAAVUKAT
DİYARBAKIR3FESİHBOZANYÖNETİCİ
DİYARBAKIR4ALAADDİNTANİŞ ADAMI
DİYARBAKIR5HÜSEYİN İHSANYENİCEAVUKAT
DİYARBAKIR6MEHMETÖCALSERBEST
DİYARBAKIR7ABDURRAHMANERGİNYÖNETİCİ
DİYARBAKIR8MUHAMMET MUHYETTİNKAYANİNŞAAT MÜHENDİSİ
DİYARBAKIR9
DİYARBAKIR10
DİYARBAKIR11
DİYARBAKIR12
DÜZCE1MUSTAFAZORLUİKTİSATÇI
DÜZCE2AHMET SERDARERDEMELEKTRONİK MÜHENDİSİ
DÜZCE3FATİH MEHMETGÜNERESNAF
EDİRNE1ALİ ERHANDEMİRKIRANEMEKLİ
EDİRNE2AYHANÖZKANSERBEST
EDİRNE3MANSURİRİŞSERBEST
EDİRNE4RECAİTAŞKINEMEKLİ
ELAZIĞ1İBRAHİMHACIBEKİROĞLUTÜCCAR
ELAZIĞ2MUHAMMED NEDİMSADAKSERBEST
ELAZIĞ3MUSTAFAEMREİŞÇİ
ELAZIĞ4ÖZKANERGENİMAM HATİP
ELAZIĞ5ABOBEKİRTANYILDIZIEMEKLİ
ERZİNCAN1ALİCEBECİİŞ ADAMI
ERZİNCAN2HALİL İBRAHİMKUTLUMAKİNE MÜHENDİSİ
ERZURUM1FAİKÇALIKESNAF
ERZURUM2ABDULLAHPOLATSERBEST
ERZURUM3MURATOZANARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ERZURUM4NİZAMETTİNAKÇILSERBEST
ERZURUM5AYHANERKEMESNAF
ERZURUM6YUSUFKOLİKISAMÜHENDİS
ESKİŞEHİR1FESİHBİNGÖLİNŞAAT MÜHENDİSİ
ESKİŞEHİR2NAZİFAYAZYÖNETİCİ
ESKİŞEHİR3SERAPDEMİRSERBEST
ESKİŞEHİR4MUHAMMETGÜNEYEMEKLİ
ESKİŞEHİR5MUHAMMED ALİKÖSEMUHASEBE UZMANI
ESKİŞEHİR6YASİNYENTÜRKMÜTEAHHİT
ESKİŞEHİR7ADİLKESERAVUKAT
GAZİANTEP1AHMET FARUKÜNSALMÜHENDİS
GAZİANTEP2HALİLKILIÇAVUKAT
GAZİANTEP3ŞIHMÜSLÜMBULANIKMÜTEAHHİT
GAZİANTEP4MURATŞENELAVUKAT
GAZİANTEP5ALİMULLAOĞLUSERBEST
GAZİANTEP6MUSTAFAYAKUTSERBEST
GAZİANTEP7MUSTAFAÖZTÜRKTİCARET
GAZİANTEP8ARZUKARTALYÖNETİCİ
GAZİANTEP9AHMET NECATİSARINAKLİYECİ
GAZİANTEP10MEHMET HAYRİGÖRENÇİFTÇİ
GAZİANTEP11ZEYNEL ABİDİNDARĞINESNAF
GAZİANTEP12ADİLE GÜLAYİNGELEV HANIMI
GAZİANTEP13MUSTAFAAKARESNAF
GAZİANTEP14HASANKOCAMANESNAF
GİRESUN1BEKİRDEMİRKAYAİŞ ADAMI
GİRESUN2GÖKSELGÜNEŞAVUKAT
GİRESUN3HAYATİ FİKRİTOPKAREMEKLİ
GİRESUN4BEKİRTOSUNİŞ ADAMI
GÜMÜŞHANE1AKINDEMİRAVUKAT
GÜMÜŞHANE2CELALETTİNKARAKOÇEĞİTİMCİ
HAKKARİ1ABDÜLVAHİTÇİFTÇİESNAF
HAKKARİ2YAVUZDALGIÇEMLAKÇI
HAKKARİ3YUSUFKESKİNESNAF
HATAY1NECMETTİNÇALIŞKANİŞ ADAMI
HATAY2MUSTAFAEĞESİGORTACI
HATAY3HALİLÇELİKESNAF
HATAY4ABDULLAH AYDINDEMİRYÖNETİCİ
HATAY5AYŞEGÜLKÜÇÜKYÖNETİCİ
HATAY6ATİLAEROLİŞ ADAMI
HATAY7YUSUFÇİÇEKİŞÇİ
HATAY8RAMAZANÖKSÜZİŞ ADAMI
HATAY9FATİHDÖKMECİTÜCCAR
HATAY10MEHMETAYDOĞANMUHASEBECİ
HATAY11UĞURURALZİRAAT TEKNİKERİ
ISPARTA1CEVATGENÇAYMOBİLYACI
ISPARTA2DİNÇERDEMİREZENSERBEST
ISPARTA3İBRAHİMATEŞESNAF
ISPARTA4HÜSEYİNEROĞLUİNŞAAT TEKNİKERİ
IĞDIR1ALİGÜNEREĞİTİMCİ
IĞDIR2SEYİT ZAHİRKOŞİKSERBEST
İSTANBUL-11ABDULLAHSEVİMEĞİTİMCİ
İSTANBUL-12YILMAZBAYATMÜHENDİS
İSTANBUL-13DİCLEŞİTEV HANIMI
İSTANBUL-14AHMETTÜRKCANYÖNETİCİ
İSTANBUL-15MEHMET ALİÖZGÜR
İSTANBUL-16PAKİZEYÜZBAŞIOĞLUİŞLETMECİ
İSTANBUL-17MEHMET FATİHAKDAĞOĞLUİNŞAAT TEKNİKERİ
İSTANBUL-18ABDULHALİMMEŞEYÖNETİCİ
İSTANBUL-19CEM KAYAKARATÜNAVUKAT
İSTANBUL-110ALEVSEZENAVUKAT
İSTANBUL-111ADEMBOZLOJİSTİK
İSTANBUL-112FEHİMHAVATÜCCAR
İSTANBUL-113YUSUFYÜKSELTÜCCAR
İSTANBUL-114ŞEREFKAÇMAZİŞLETMECİ
İSTANBUL-115RESULKILIÇESNAF
İSTANBUL-116ABDÜLKADİRARSLANTÜCCAR
İSTANBUL-117AHMETBARAN
İSTANBUL-118AYSUNBAYRAKTAREV HANIMI
İSTANBUL-119RECEPKARAKOÇİŞLETMECİ
İSTANBUL-120FAHRETTİNCOŞKUN
İSTANBUL-121FESİHTAYBAR
İSTANBUL-122MUSTAFAKOCABEYAVUKAT
İSTANBUL-123TURGUTDANACIESNAF
İSTANBUL-124ALİ KEMALDERİN
İSTANBUL-125GONCA NURASLANEV HANIMI
İSTANBUL-126MUHAMMETDUMANAVUKAT
İSTANBUL-127MUAMMERKOÇİLAHİYATÇI
İSTANBUL-128HALİL İBRAHİMSERBEST
İSTANBUL-129NAFİYESAÇIÖĞRENCİ
İSTANBUL-130ERDOĞANUSLUTÜCCAR
İSTANBUL-131MURATÇEKER
İSTANBUL-132SELAHATTİNASLAN
İSTANBUL-133HAKANAKTAŞİKTİSATÇI
İSTANBUL-134
İSTANBUL-135
İSTANBUL-21BİROLAYDINEĞİTİMCİ
İSTANBUL-22SAMET SAMİTEMELELEKTRONİK MÜHENDİSİ
İSTANBUL-23MUSTAFAKAYAEĞİTİMCİ
İSTANBUL-24BİLALAY
İSTANBUL-25FATMA NEVİNGÖKÇE
İSTANBUL-26MUHAMMED EMİNTOPSAKALBİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
İSTANBUL-27MUSTAFAYAMANAVUKAT
İSTANBUL-28BİLALAYDINİKTİSATÇI
İSTANBUL-29MİKAİLKABAKDOKTOR
İSTANBUL-210TUĞRULYALÇINKAYAİŞLETMECİ
İSTANBUL-211ZEYNEP ŞULERIDVANOĞLU
İSTANBUL-212EROLURHAN
İSTANBUL-213ADEMAKBULUT
İSTANBUL-214ÖZGÜRATAKİKTİSATÇI
İSTANBUL-215İLKERÇİFTÇİİŞLETMECİ
İSTANBUL-216RECEPPOLATİKTİSATÇI
İSTANBUL-217NİHATŞADOĞLUTÜCCAR
İSTANBUL-218MUHAMMED GAZİKILIÇ
İSTANBUL-219YASEMİN BİLNURERENCİ
İSTANBUL-220HÜSEYİNAYDOĞANTÜCCAR
İSTANBUL-221MEHMET FATİHAKYÜZLÜ
İSTANBUL-222MAHİRSEZGİNAVUKAT
İSTANBUL-223TÜLAYVIZVIZ
İSTANBUL-224MUSTAFA UĞURDOĞAN
İSTANBUL-225NURSENAULUSOY
İSTANBUL-226SELİMBAŞPINARMÜHENDİS
İSTANBUL-227HABİBEERDOĞAN
İSTANBUL-228
İSTANBUL-31ALTANTANMÜHENDİS
İSTANBUL-32HASANBİTMEZEĞİTİMCİ
İSTANBUL-33NAGEHAN GÜLASİLTÜRKYÖNETİCİ
İSTANBUL-34İBRAHİMYILDIZAVUKAT
İSTANBUL-35MESUTÖZLEMMÜHENDİS
İSTANBUL-36EBRARBEZCİİŞLETMECİ
İSTANBUL-37YAŞARAVCI
İSTANBUL-38OSMANBAŞESNAF
İSTANBUL-39YUNUSAKSOYMAKİNE MÜHENDİSİ
İSTANBUL-310MESUDEDÖNMEZEV HANIMI
İSTANBUL-311NEŞETÇEVİKTÜCCAR
İSTANBUL-312ADNANHACIABDULLAHOĞLUKİMYAGER
İSTANBUL-313TUNCERKOĞA
İSTANBUL-314ENDERESİNER
İSTANBUL-315KADİRTOKALI
İSTANBUL-316CANERBİTİŞ
İSTANBUL-317EMİNEÖZTÜRKULUSLARARASI ILIŞKİLER
İSTANBUL-318HASANKARA
İSTANBUL-319ADNANŞAHİNEMEKLİ SUBAY
İSTANBUL-320AHMETÖZSEVEN
İSTANBUL-321İLKNURGÖKDEMİRTARİHÇİ
İSTANBUL-322SUATKOÇYİĞİTAVUKAT
İSTANBUL-323FUNDAYALÇIN BOZKURT
İSTANBUL-324MUHAMMED TAHAKILIÇOĞLUEĞİTİMCİ
İSTANBUL-325FERİTDURBİNAVUKAT
İSTANBUL-326ÖMERKOÇAKTEKNİKER
İSTANBUL-327BİLALTATARTÜCCAR
İSTANBUL-328MEVLÜT İRFANBAHADIRAVUKAT
İSTANBUL-329FEYZAGÜRBÜZULUSLARARASI ILIŞKİLER
İSTANBUL-330MUHAMMED MUSABDEMİRERAVUKAT
İSTANBUL-331KENANKARAGÜZELESNAF
İSTANBUL-332MUSTAFAÇALKAN
İSTANBUL-333
İSTANBUL-334
İSTANBUL-335
İZMİR-11ZEKERİYEHAZIRBULANMÜHENDİS
İZMİR-12OZANGANİÜSMENDOKTOR
İZMİR-13TURHANTUTUMLUAVUKAT
İZMİR-14MÜMİNBAŞTÜRKELEKTRİK TEKNİSYENİ
İZMİR-15SELÇUKKAVUŞANPAZARLAMA
İZMİR-16SUNACANITEZEMEKLİ
İZMİR-17UĞURTÜRKERMÜHENDİS
İZMİR-18HAMZADEMİRMÜHENDİS
İZMİR-19İBRAHİMDEMİRAVUKAT
İZMİR-110BEKİRÇALIŞKANMALİ MÜŞAVİR
İZMİR-111HALİLYALÇINKAYAESNAF
İZMİR-112KASIMOCAKBANKACI
İZMİR-113FURKANTURGUTÖĞRENCİ
İZMİR-114MEHMET EMİNALTINBAŞESNAF
İZMİR-21ŞERAFETTİNKILIÇMALİ MÜŞAVİR
İZMİR-22CERENKARAYÖNETİCİ
İZMİR-23VEDATKOLUKISAAVUKAT
İZMİR-24MESUTDAĞMİMAR
İZMİR-25ZEKİKAYAMÜHENDİS
İZMİR-26MEHMET EMREBOZABADİŞ HEKİMİ
İZMİR-27ALİÇAKIRİŞ ADAMI
İZMİR-28ŞAHAPBOZKURTÇİFÇİ
İZMİR-29MUHSİNGİRCUDESERBEST
İZMİR-210SERVETYILDIZESNAF
İZMİR-211SÜMEYYEORHANEV HANIMI
İZMİR-212MAHMUTDOSTİLAHİYATÇI
İZMİR-213ERDEMYILMAZESNAF
İZMİR-214İSMETTOPALEMEKLİ
KAHRAMANMARAŞ1ÖKKEŞNARLITEKSTİL MÜHENDİSİ
KAHRAMANMARAŞ2VAHAPKARPINARÖĞRETMEN
KAHRAMANMARAŞ3İSHAKKÖROĞLUİŞ ADAMI
KAHRAMANMARAŞ4SULTANKAMALAKEV HANIMI
KAHRAMANMARAŞ5CİHATDİNLERYÖNETİCİ
KAHRAMANMARAŞ6MANSURÖZCANTEKNİKER
KAHRAMANMARAŞ7BURAKDOLUZENGİNAVUKAT
KAHRAMANMARAŞ8AHMETZORSERBEST
KARABÜK1MUHSİNÇEBİESNAF
KARABÜK2MEHMETYÜCEİNŞAAT MÜHENDİSİ
KARABÜK3İSMAİLKİRENLİEMEKLİ
KARAMAN1ORHANSOYDANYÖNETİCİ
KARAMAN2ALİÇİFTÇİEMEKLİ
KARAMAN3MELEKHANKAVASEV HANIMI
KARS1SEZGİNYILDIZEĞİTİMCİ
KARS2BÜLENTALTUNOTOMOTİV
KARS3TAHİRTAHİROĞLUİKTİSATÇI
KASTAMONU1BİLALÇODURSERBEST
KASTAMONU2NECATİYAVUZEMEKLİ
KASTAMONU3HULUSİÖZBEKSERBEST
KAYSERİ1MAHMUTARIKANİNŞAAT MÜHENDİSİ
KAYSERİ2HAŞİMÖZÇELİKHARİTA MÜHENDİSİ
KAYSERİ3AHMETULUSOYSİGORTA ACENTESİ
KAYSERİ4HATİCE SÜMEYYEBOZKURTPSİKOLOG
KAYSERİ5İSMAİLÇELEBİEMEKLİ
KAYSERİ6BAKİCOŞKUNAVUKAT
KAYSERİ7İBRAHİMBIYIKLIOĞLUMÜHENDİS
KAYSERİ8ASİYEÇAKIRLIESNAF
KAYSERİ9ÖZKANYÜREKAVUKAT
KAYSERİ10RABİAÇAĞRICIÖĞRENCİ
KIRIKKALE1FARUKVURGUNTEKNİKER
KIRIKKALE2SELAMİÇAKIRİŞÇİ
KIRIKKALE3MÜİNYILDIZEMEKLİ
KIRKLARELİ1SALİH MEHMETAYDINYÖNETİCİ
KIRKLARELİ2GÜNERAYDINİŞ ADAMI
KIRKLARELİ3BÜŞRASAVAŞÖĞRETMEN
KIRŞEHİR1MUSTAFAÇAKIRMAKİNE MÜHENDİSİ
KIRŞEHİR2HÜSEYİNESERERİMAM HATİP
KİLİS1ŞERİFKARAKURTİKTİSATÇI
KİLİS2MEHMET SALİHÖZOĞUZSERBEST
KOCAELİ1SİNANEJDEROĞLUMAKİNE MÜHENDİSİ
KOCAELİ2RECEPSARIDOĞANESNAF
KOCAELİ3REYHANŞENGÜNGİYİM TASARIM
KOCAELİ4VOLKANGEMİKSİZTİCARET
KOCAELİ5İBRAHİMBIYIKLIİŞLETMECİ
KOCAELİ6NİHATYILDIZİŞ ADAMI
KOCAELİ7SİNANYOLCUSERBEST
KOCAELİ8ÖMER FARUKYILDIRIMAVUKAT
KOCAELİ9SEDATUSLUYÖNETİCİ
KOCAELİ10FAHRETTİNTAŞKAYATÜCCAR
KOCAELİ11FATMA BETÜLULUDAĞEV HANIMI
KOCAELİ12FATİHKARAMANPAZARLAMA
KOCAELİ13LATİF GÖKHANDURTAŞİNŞAAT MÜHENDİSİ
KONYA1MUSTAFAÖZKAFAYÖNETİCİ
KONYA2HASAN HÜSEYİNUYARAVUKAT
KONYA3MUSTAFADERBENTLİAVUKAT
KONYA4SİNANTOPRAKMÜHENDİS
KONYA5MUHAMMETUZUNTİCARET
KONYA6AHMETBÜYÜKTERMİYECİTİCARET
KONYA7YAVUZAYDINEMEKLİ
KONYA8KENANÖZCANMÜHENDİS
KONYA9İSMAİL HAKKIBACAKSANAYİCİ
KONYA10İSMAİLAYDİLEKEĞİTİMCİ
KONYA11MAHMUT SAMİBÜYÜKYILMAZAVUKAT
KONYA12İSMAİLBULUTMÜHENDİS
KONYA13ÖMERMÜCEVHERMÜHENDİS
KONYA14SEFAYILMAZÖĞRENCİ
KONYA15KERİMŞENELEMEKLİ
KÜTAHYA1ÖMER FARUKEVRENÖZEL DANIŞMAN
KÜTAHYA2FATİHBOZANİŞLETMECİ
KÜTAHYA3NURULLAHGÜNGÖRÖĞRENCİ
KÜTAHYA4HASANÖZBALÖĞRENCİ
KÜTAHYA5RÜMEYSAPOYRAZÖĞRENCİ
MALATYA1MEHMET KAYAASİLTÜRKİŞ ADAMI
MALATYA2ABUZERGÖGÜSVETERİNER
MALATYA3YUNUSSAVAŞSERBEST
MALATYA4MUSTAFAPARLAKYILDIZESNAF
MALATYA5MUHAMMET İKBALYILDIZÖĞRENCİ
MALATYA6ADNANÖZDEMİREMEKLİ
MANİSA1MEHMETÖNALİŞ ADAMI
MANİSA2MUSTAFA ARİFAYSUSERBEST
MANİSA3ZEKAYİYILMAZESNAF
MANİSA4BİLALKİŞEÇOKMÜTEAHHİT
MANİSA5ABDULLAHYILMAZEMEKLİ
MANİSA6MEHMETTONBALAKDİN GÖREVLİSİ
MANİSA7OLGUN OKTAYDEMİRCANEMEKLİ ASKER
MANİSA8MUSTAFAERKANİŞÇİ
MANİSA9MUHAMMET FATİHKAYAÖĞRENCİ
MANİSA10NİHATKOCAÇAKIRÖĞRENCİ
MARDİN1MEHMET ALİKILIÇEĞİTİMCİ
MARDİN2MEHMETYILDIZÖĞRETMEN
MARDİN3SUUTCEVHEROĞLUZİRAAT MÜHENDİSİ
MARDİN4AHMETİLETMİŞTÜCCAR
MARDİN5HALİMEDABAKOĞLUEV HANIMI
MARDİN6ÖMERÇİFÇİTEKNİKER
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 16:41
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