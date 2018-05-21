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Erdoğan'dan taziye telgrafı

, 'da şehit olan askerler ve Ulaştırma Er Recep Yıldırım'ın ailelerine taziyelerini iletti.

Erdoğandan taziye telgrafı

, 'da şehit olan askerler ve Ulaştırma Er Recep Yıldırım'ın ailelerine taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerler Recep Yıldırım ve Cengiz Uslu'nun ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 12:54
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