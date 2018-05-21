Erdoğan'dan taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da şehit olan askerler Asteğmen Cengiz Uslu ve Ulaştırma Er Recep Yıldırım'ın ailelerine taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerler Recep Yıldırım ve Cengiz Uslu'nun ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.