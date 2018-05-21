AK Parti'nin aday gösterilmeyen isimlerden bazılarını cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak değerlendirebileceği, bazılarının da yerel seçimlerde belediye başkanı adayı gösterilebileceği belirtilmişti.
AK Parti milletvekili aday listesinde kimler yok? İşte o isimler...
AK Parti'nin 24 Haziran seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiği milletvekili aday listesinde mevcut milletvekillerinden 149 isim yer bulamadı. Bu isimler arasında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de var. Ayrıca aday aday olduğunu açıklayan İbrahim Tatlıses de aday listesinde yer almadı.
Etiketler: AK Parti , Yüksek Seçim Kurulu
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