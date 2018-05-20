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Skripal taburcu oldu

Skripal taburcu oldu
Mart ayı başında 'nin Salisbury kentinde kızıyla birlikte uğradığı kimyasal saldırıda ağır şekilde hastalanan eski Rus çifte ajan , tedavi edildiği hastaneden taburcu edildi. Britanya Ulusal Sağlık Servisi tarafından yapılan açıklamada "Skripal'ın hastaneden ayrılabilecek kadar sağlığına kavuşmasının harika bir gelişme olduğu" kaydedildi. Açıklamada, hasta ile doktor arasındaki gizlilik uyarınca Skripal ve kızının tedavi yöntemlerinin ayrıntıları hakkında bilgi verilemeyeceği ifade edildi. Hastane sözcüsü sinir gazıyla zehirlenen ağır hastaların tedavisinde stabil duruma getirilmelerinin ve bedenlerinde zehirlileri ikame edici enzim gelişene kadar hayatta kalmalarının sağlanmasının önemine işaret etti. Skripaller'in yüz ameliyatı geçirip kimlik değiştirerek ABD'ye gönderileceği iddia ediliyor.
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