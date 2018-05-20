Her mahalleye mini hastane





Sağlık Bakanlığı, acil servislerdeki yoğunluğu azaltmak için Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) kuracak. Acil servislerdeki artan yoğunluk nedeniyle Bakanlık, aile hekimlerinin daha çok rol alacağı yeni uygulama başlatacak. Bu kapsamda 75 bin nüfuslu yerlere kurulacak mini hastaneler, gece 23.00'e kadar açık olacak. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, aile hekimlerine yönelik çalışma yürüttüklerini ve bir aile hekimine düşen hasta sayısını düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Aile hekimlerinin şu anda 3 bin civarında hasta baktığını belirten Gümüş, 2019'da bu sayıyı 2 bin 500 kişiye indirecek sistemin ön çalışmasını yaptıklarını kaydetti. Gümüş, 75 bin nüfusa sahip yerlerde üst düzey sağlık hizmeti verecek merkezler açılacağını dile getirerek, "Radyoloji ve laboratuvar hizmetlerinin de olacağı merkezler mini bir hastane görevi görecek. Bu merkezlerde yeni alacağımız aile hekimleri çalışacak. Sözleşmeli aldığımız aile hekimlerini burada istihdam edeceğiz ve merkezlerimiz gece 23.00'e kadar açık kalacak" dedi.