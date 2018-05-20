;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'da konuşuyor

Esenyurt'ta Uber aracının önünü kesip şoförü tehdit ettiler!

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre içinde 4 yolcusu bulunan UBER aracının önü 7 taksi şoförü tarafından kesildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda UBER şoförü tehdit edildiğini öne sürdü.

Esenyurtta bir acayip görüntü! Etrafını sardılar...
Olay Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre taksiciler, Esenyurt'ta müşteri alan bir UBER aracının önünü kesti. 7 taksi şoförü UBER aracının etrafını sardı ve araca vurdu. Bu sırada araçta bulunan yolcular da taksi şoförüne tepki gösterirken, taksiciler müşterileri araçtan indirmek istedi. Ancak UBER şoförü ise aracın kapılarını kitledi. Yaşanan o anlarda cep telefonuna yansıdı.



  • 20 Mayıs 2018, Pazar 17:05
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar