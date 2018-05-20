Olay Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre taksiciler, Esenyurt'ta müşteri alan bir UBER aracının önünü kesti. 7 taksi şoförü UBER aracının etrafını sardı ve araca vurdu. Bu sırada araçta bulunan yolcular da taksi şoförüne tepki gösterirken, taksiciler müşterileri araçtan indirmek istedi. Ancak UBER şoförü ise aracın kapılarını kitledi. Yaşanan o anlarda cep telefonuna yansıdı.
Esenyurt'ta Uber aracının önünü kesip şoförü tehdit ettiler!
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre içinde 4 yolcusu bulunan UBER aracının önü 7 taksi şoförü tarafından kesildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda UBER şoförü tehdit edildiğini öne sürdü.
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