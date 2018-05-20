;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Yalıya çarpan gemi ile ilgili yeni gelişme

mafyası CEO'su 'ın peşinde

Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle 132 bin kişiyi 1 milyar TL’den fazla dolandırıp kaçan ’ın mafyasının da 'dikkatini çektiği' öğrenildi.

Brezilya mafyası Çiftlikbank CEOsu Mehmet Aydının peşinde

Akşam gazetesinden Bülent Şanlıkan'ın haberine göre, 'ın Bolivya'da inşaat işine girip yatırım yaptığı öğrenildi. Türk İnterpol'ü tarafından takibe alınan Aydın'ın lüks hayatı nedeniyle acımasızlığıyla bilinen mafyasının da dikkatini çektiği bildirildi. Aydın'ın can güvenliği nedeniyle Brezilya'dan da kaçabileceği değerlendiriliyor.

SON GÖRÜNTÜSÜ
Mehmet Aydın, ortaya çıkan son fotoğrafında, güneş gözlüğü ve bornozuyla halinden oldukça memnun görünüyor.

Etiketler: , ,
  • 20 Mayıs 2018, Pazar 10:09
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar