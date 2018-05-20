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bitiyor!

ABD bitiyor!
Almanya'da yapılan bir ankette, " güvenilir bir ortak mı?" sorusu yöneltildi. Cevaplar, Almanlar'ın yüzde 82'sinin ABD'yi güvenilir bir siyasi ortak olarak görmediğini gösterdi. ABD Başkanı 'ın anlaşmasından çekilmesinin ardından diğer imzacı devletlerin anlaşmaya bağlı kalacaklarını açıklamasıyla ilgili bir soru da yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, Almanların yüzde 65'i bu kararda başarılı olunacağı görüşündeyken, yüzde 28'i ise bu noktada şüphe duyduklarını belirtti.
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