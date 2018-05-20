Almanya'da yapılan bir ankette, "ABD güvenilir bir ortak mı?" sorusu yöneltildi. Cevaplar, Almanlar'ın yüzde 82'sinin ABD'yi güvenilir bir siyasi ortak olarak görmediğini gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran anlaşmasından çekilmesinin ardından diğer imzacı devletlerin anlaşmaya bağlı kalacaklarını açıklamasıyla ilgili bir soru da yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, Almanların yüzde 65'i bu kararda başarılı olunacağı görüşündeyken, yüzde 28'i ise bu noktada şüphe duyduklarını belirtti.
ABD bitiyor!
Etiketler: donald trump , ABD , İran , ALMANYA
- 20 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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