Yılan hikayesi!

Eve giren yılanı vurmak isteyen kadın kendini öldürdü. Olay dün Mersin'de meydana geldi. 33 yaşındaki Burcu Tere, komşusunun uyarısıyla evin balkonuna giren bir yılan gördü. Telaşlanan kadın hemen telefona sarıldı. Kocasına durumu anlattı. Eşi de "Ben hemen geliyorum, sen dolaptaki av tüfeğini çıkar" dedi. Kadın silahı alıp beklemeye başladı. Ancak bu sırada yaşadığı panikle yanlışlıkta tetiğe dokundu. Kendini vurdu. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü sevenlerini üzdü. Burcu Tere, yapılan otopsinin ardından, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kamil CÖMERTLER
Kamil CÖMERTLER
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