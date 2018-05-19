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'de akılalmaz ! Trafik kilitlendi

Sultanbeyli'de damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Damperi koparak üst geçitte kalan kamyonun ön bölümü de parçalandı.

TEMde akılalmaz kaza! Trafik kilitlendi

saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu, Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli yönünde üst geçide çarptı. Üst geçide çarpan damper koparak yolda kalırken kamyonun ön bölümü de parçalandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 14:45
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