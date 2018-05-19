Kudüs’ün gerçek sahipleri

Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen Ramazan ayının ilk Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Aksa'nın yolunu tuttu. Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi.
ABLUKA ALTINDA ...
Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, Ramazan ayının ilk Cuma namazı için Mescid-i Aksa'nın avlusunu hıncahınç doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 120 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldı. İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili Batı Şeria'dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'den ise Filistinlilerin girişine izin vermedi.
BM'DE İSRAİL 'E TOKAT
BM, israil'i kınayarak, Gazze'de 60'ın üzerinde Filistinli'nin öldürülmesini araştırmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını kabul etti. Tasarı, ABD ve İsrail'in yoğun itirazlarına rağmen 29 lehte, 2 aleyhte ve 14 çekimser oyla kabul edildi.
ABLUKA ALTINDA ...
Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, Ramazan ayının ilk Cuma namazı için Mescid-i Aksa'nın avlusunu hıncahınç doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 120 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldı. İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili Batı Şeria'dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'den ise Filistinlilerin girişine izin vermedi.
BM'DE İSRAİL 'E TOKAT
BM, israil'i kınayarak, Gazze'de 60'ın üzerinde Filistinli'nin öldürülmesini araştırmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını kabul etti. Tasarı, ABD ve İsrail'in yoğun itirazlarına rağmen 29 lehte, 2 aleyhte ve 14 çekimser oyla kabul edildi.
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